Bloquea la UIF a casinos por lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de varios meses de investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó a 13 casinos localizados en diferentes estados, por presunto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales.

Además, presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.

Sin dar los nombres de los casinos, informó que fueron listados como personas morales bloqueadas, con el propósito de proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.

En un comunicado la SHCP informó que la unidad antilavado identificó conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.

Dio a conocer que algunos de esos casinos operaban movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá y así también a través de plataformas digitales.

Lo anterior facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional, destacó.

También logró detectar que las plataformas digitales no supervisadas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.

La dependencia aseguró que estas acciones se llevaron a cabo en conjunto con el gabinete de seguridad y se ratifica el compromiso del gobierno de México de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables e impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por grupos delictivos.