logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hija de "mano derecha" de Taddei es contratista

Por El Universal

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
A
Hija de "mano derecha" de Taddei es contratista
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Lourdes Piña Soria del Valle se presenta como asesora y "mano derecha" de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala. Su hija, la presentadora de televisión Itzel Sandino Piña Soria, es la administradora única de la empresa Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V., que, a partir de este año, aparece como proveedora del máximo órgano electoral.

      En este entramado hay un tercer personaje que se llama Gilberto Solís Mendívil, quien obtuvo —a finales de 2025, como persona física— un contrato de más de un millón de pesos con el INE para realizar una miniserie documental sobre la jornada de la elección judicial, pero también funge como "comisario" de la empresa Promotora de Noticias Exactas, de acuerdo con el acta constitutiva, cuya copia posee El Universal.

      Promotora de Noticias Exactas fue contratada por el Senado de la República y por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2022 y 2023 con el fin de promover las campañas institucionales de ambas dependencias. En todos los contratos el representante de la empresa es Gilberto Solís Mendívil.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tensiones entre Comité contra desaparición y gobierno de Sheinbaum
      Tensiones entre Comité contra desaparición y gobierno de Sheinbaum

      Tensiones entre Comité contra desaparición y gobierno de Sheinbaum

      SLP

      AP

      Sheinbaum destaca avances legales y trabajo de comisionada en respuesta a crisis.

      Modalidad 40: nuevas restricciones y reclamos marcan el jueves
      Modalidad 40: nuevas restricciones y reclamos marcan el jueves

      Modalidad 40: nuevas restricciones y reclamos marcan el jueves

      SLP

      Pulso Online

      El IMSS aclaró a quiénes afectan los cambios, Sheinbaum los defendió y el instituto de contadores cuestionó su sustento legal.

      Pensión Bienestar: ubica tu módulo y revisa qué día te toca
      Pensión Bienestar: ubica tu módulo y revisa qué día te toca

      Pensión Bienestar: ubica tu módulo y revisa qué día te toca

      SLP

      Pulso Online

      La incorporación cierra el 25 de octubre; sábado y domingo atenderán a personas de todas las letras.

      Cae en el AICM pasajero de Miami con morfina en sus maletas
      Cae en el AICM pasajero de Miami con morfina en sus maletas

      Cae en el AICM pasajero de Miami con morfina en sus maletas

      SLP

      Pulso Online

      Autoridades hallaron casi 10 kilos de sustancias en cuatro bolsas