Hija de "mano derecha" de Taddei es contratista
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Ciudad de México.- Lourdes Piña Soria del Valle se presenta como asesora y "mano derecha" de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala. Su hija, la presentadora de televisión Itzel Sandino Piña Soria, es la administradora única de la empresa Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V., que, a partir de este año, aparece como proveedora del máximo órgano electoral.
En este entramado hay un tercer personaje que se llama Gilberto Solís Mendívil, quien obtuvo —a finales de 2025, como persona física— un contrato de más de un millón de pesos con el INE para realizar una miniserie documental sobre la jornada de la elección judicial, pero también funge como "comisario" de la empresa Promotora de Noticias Exactas, de acuerdo con el acta constitutiva, cuya copia posee El Universal.
Promotora de Noticias Exactas fue contratada por el Senado de la República y por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2022 y 2023 con el fin de promover las campañas institucionales de ambas dependencias. En todos los contratos el representante de la empresa es Gilberto Solís Mendívil.
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