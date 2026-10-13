Se registra explosión en una gasera en Coacalco

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En una gasera localizada en la colonia Lomas de Coacalco se registró una explosión al interior de una gasera, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia.

Explosión gasera en colonia Lomas de Coacalco

De manera preliminar se informó que en el siniestro estarían involucradas dos pipas con capacidad de 40 mil litros cada una.

Bomberos controlan explosión y evacúan población

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Bomberos de Coacalco han controlado la situación y en la zona se ha evacuado a la población que habita en viviendas cercanas.

A través de redes sociales, circulan videos en los que se observa una fuerte explosión y a gente corriendo para salvaguardar su vida.

Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas por estos hechos ocurridos en la colonia Lomas de Coacalco.