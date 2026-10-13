Se registra explosión en una gasera en Coacalco
Dos pipas con capacidad de 40 mil litros cada una estuvieron involucradas en el siniestro
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En una gasera localizada en la colonia Lomas de Coacalco se registró una explosión al interior de una gasera, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia.
Explosión gasera en colonia Lomas de Coacalco
De manera preliminar se informó que en el siniestro estarían involucradas dos pipas con capacidad de 40 mil litros cada una.
Bomberos controlan explosión y evacúan población
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Bomberos de Coacalco han controlado la situación y en la zona se ha evacuado a la población que habita en viviendas cercanas.
A través de redes sociales, circulan videos en los que se observa una fuerte explosión y a gente corriendo para salvaguardar su vida.
Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas por estos hechos ocurridos en la colonia Lomas de Coacalco.
no te pierdas estas noticias
Se registra explosión en una gasera en Coacalco
El Universal
Dos pipas con capacidad de 40 mil litros cada una estuvieron involucradas en el siniestro
En materia de Salud, no estamos cruzados de brazos: Sheinbaum
El Universal
Garantizó que a las personas que se manifiestan este día se les va a atender y llamó a que la protesta sea pacífica
UIF bloquea a 15 personas vinculadas al Cártel del Noroeste
El Universal
La SHCP informó que 15 sujetos y 11 empresas fueron bloqueados por presuntas operaciones ilícitas.