En materia de Salud, no estamos cruzados de brazos: Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó una crisis en materia de salud en México, ante la megamarcha de personas trabajadoras del IMSS este martes 23 de octubre en distintas ciudades.

En su conferencia mañanera de este martes 13 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que a dos años de su administración "no hemos estado cruzados de brazos", y acusó a la oposición y a los bots en redes sociales de "subirse al tema", a que también reconoció "algunas carencias".

"Lo que necesitamos hacer es un verdadero diagnóstico para poder atender lo que no está resuelto. Aquellos trabajadores que fueron contratados en el Covid y que aún no tienen los contratos adecuados, pues tiene que contratárseles porque no es justo que en el Covid se les haya pedido un esfuerzo extraordinario y que hoy no tengan las mejores condiciones laborales, todo eso lo vamos a atender".

"Ahora, de ahí a que haya una crisis del sistema de salud y que las cosas están funcionando muy mal y que todo está mal, tampoco. Y además, hay que decirlo también, ha aprovechado la oposición y toda la botiza, los bots, los millones de bots para subirse al tema", declaró.

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Garantizó la titular del Ejecutivo federal que a las personas que se manifiestan este día se les va a atender y llamó a que la protesta sea pacífica.

"Entiendo que el miércoles va a haber una consulta llamada por el sindicato, y a seguir atendiendo porque el objetivo es tener el mejor sistema de salud y avanzar en algunas carencias que vienen de hace tiempo, que han ido mejorando, pero que tenemos que mejorar más todavía", declaró.

En el Salón Tesorería, la mandataria federal expuso que en lo que va de su gobierno, en materia de salud se han terminado 34 hospitales nuevos que representan 1840 camas, así como la construcción de otros 15 para favorecer al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Mencionó, entre otras acciones, 650 quirófanos rehabilitados, la compra de 241 tomógrafos, 5 equipos para analizar cáncer, 676 mastógrafos, 37 aceleradores lineales y 52 resonadores magnéticos.

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Refirió 36% más de consultas de especialidad en las tres instituciones; un aumento de 19% en consultas generales; 25% en aumento en cirugías y 300 millones de piezas entregadas con las Rutas de la Salud.

Además, destacó la contratación de más personal de salud y que se considera aumentar la beca para las y los residentes porque "algunas veces en ellos recae el gran trabajo de los médicos especialistas".

Admitió Claudia Sheinbaum que aún hay problemas de distribución de medicamentos "más que de compra" porque "en algunos casos sí fallan proveedores".

"Queremos dejar un sistema de salud que esté completamente automatizado desde el proveedor al centro de salud", comentó.

"Este incremento de salario que los trabajadores han propuesto, ¿Hay posibilidades de hacerlo?", se le cuestionó.

"Hay una consulta el miércoles. Lo que es importante es que en conjunto, su ingreso aumenta 5.1% porque son dos composiciones de sus ingresos; el ingreso, digamos, directo tabular y un adicional que se da desde hace muchos años. Entonces, los dos juntos, el ingreso directo es de 5.1% que es más de la inflación, entonces no es el 2.9 que se ha estado diciendo, sino en total son 5.1%", respondió.