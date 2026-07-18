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Buscaba Ingemar evadir la justicia

En marzo de 2026, la firma ligada al panista pidió a la SE cambiar de apoderado

Por El Universal

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Apenas en marzo de 2026, ocho meses después encontrarse en el ojo público por el megadecomiso de decenas de carrotanques con huachicol en Coahuila, Ingemar, S.A. de C.V., empresa ligada al panista Ernesto Ruffo, pidió a la Secretaría de Economía nombrar a Guadalupe Hernández Hinojosa como directora general ejecutiva de dicha firma.

      La joven de 37 años, quien ingresó a la empresa con un cargo administrativo de nivel medio hace apenas dos años, quedó registrada como nueva apoderada legal, y la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga dicha modificación realizada bajo la modalidad Inscripción vía web inmediata ante el Registro Público de Comercio, como el móvil para poner a un "chivo expiatorio" a cargo de Ingemar, con lo que los socios Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro (detenidos) y el fundador José Merino Valdés Cuervo, prófugo de la justicia, buscarían evadir la ley.

      De acuerdo con una investigación, el otorgamiento de dicho poder quedó formalizado ante Notario Público el 6 de marzo de 2026, mediante el oficio con folio mercantil electrónico N-2018080257.

      Con ello, la mujer quedó como apoderada legal de Ingemar, teniendo entre sus facultades "otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados y celebrar toda clase de contratos civiles o mercantiles a nombre de la sociedad mandante, así como para abrir y aperturar todo tipo de cuentas bancarias, para otorgar, firmar, emitir, aceptar y librar títulos de crédito, tales como cheques, letras de cambio, pagarés y demás de esa naturaleza".

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