Buscan turistas para Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el bajo nivel de huéspedes y pasajeros, el Grupo Aeroportuario y Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), destinó 74 millones de pesos a una campaña publicitaria para la promoción de servicios del Tren Maya, sus hoteles y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, bajo la marca Mundo Maya.

Tan sólo en publicidad en radio, televisión y redes sociales se invirtieron 53 millones de pesos y otros 21 millones de pesos para diseñar la campaña publicitaria para la promoción de los servicios del Tren Maya, sus hoteles y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el último bimestre de 2025.

Pese a que la empresa paraestatal fue creada en 2022, en el sexenio de López Obrador, fue en mayo pasado año cuando cambió su nombre comercial a Grupo Mundo Maya para tratar de mejorar su posición en el mercado. El conglomerado está a cargo del Tren Maya y sus siete hoteles y cuatro parques en la ruta, el AIFA y la aerolínea Mexicana.

El GAFSACOMM destinó 21 millones de pesos, en dos contratos, para producir material audiovisual para promocionar servicios de los hoteles en la ruta del ferrocarril y los aeropuertos que opera.

El primero fue asignado a Agencia CDA Comunicación Integral, S.C., mediante licitación pública, por 5 millones 999 mil 999 pesos para la producción de 94 materiales para las campañas Cultura que nos une y Aeropuertos, vuela y conecta durante los meses de noviembre y diciembre de 2025.