Aún analizan la restricción de celulares ya ordenada por la SEP

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El uso de celulares quedaría restringido durante toda la jornada escolar en primarias y secundarias públicas y privadas de San Luis Potosí, pero la reforma impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona no contempla sanciones para quienes incumplan la disposición.

La discusión se da a nivel estatal, tras una propuesta del Ejecutivo, y días después de que el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya difundió las normas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por lo tanto, este decreto para la restricción de celulares ya aplica para todas las escuelas del país.

El proyecto local, limita el uso personal y no pedagógico de teléfonos y otros dispositivos electrónicos durante las actividades escolares.

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De acuerdo con el dictamen, las autoridades educativas, organismos e instituciones competentes deberán establecer, dentro de sus respectivas atribuciones, las medidas necesarias para aplicar la restricción.

La prohibición tendría excepciones cuando el dispositivo sea utilizado con una finalidad pedagógica determinada por el docente, ante una emergencia, por motivos de salud o cuando su uso sea necesario para garantizar algún derecho reconocido en las disposiciones jurídicas aplicables.

El alcance de la medida también fue cuestionado por la posibilidad de que un estudiante necesite su teléfono para alertar sobre una situación de riesgo dentro de un plantel.

El presidente de la Comisión de Educación, Crisógono Pérez López, reconoció que existen agresiones de profesores hacia alumnos, de estudiantes hacia docentes y entre propios alumnos que han sido grabadas con estos dispositivos, aunque sostuvo que la intención de la reforma es evitar que el uso cotidiano del celular se convierta en una distracción durante las clases.

Sobre las consecuencias por incumplir la disposición, Pérez López confirmó que la iniciativa no establece ninguna sanción.

El legislador señaló que el gobernador podría determinar medidas mediante acuerdos administrativos, aunque estas no forman parte del dictamen avalado por la Comisión.

También aclaró que la propuesta no busca retirar los teléfonos a los estudiantes, sino restringir su utilización durante la jornada escolar.

La aprobación de la reforma ocurrió además con la presencia de un solo diputado durante la sesión de la Comisión de Educación.

Pérez López justificó la ausencia presencial del resto de los integrantes al señalar que se encontraban participando en informes de gobierno municipales y aseguró que la mayoría participaría, o estaba prevista para hacerlo, mediante Zoom.