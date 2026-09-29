Sheinbaum celebra "unidad" en proceso interno de Morena

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hubo mucha unidad en el proceso interno de Morena para elegir coordinadoras y coordinadores estatales y llamó a los aspirantes seleccionados a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

"Pienso que fue un proceso donde hubo mucha unidad y eso fue muy bueno (...) Hasta la noche yo vi cómo estaba, estuve ocupada toda la tarde, y hasta la noche pregunté cómo había estado y me dijeron que había estado muy bien", expresó durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

"Ya depende del partido, porque hay muchas nuevas convocatorias, son presidencias municipales, diputaciones estatales, federales, en donde quien no obtuvo el triunfo en la encuesta puede participar como coordinador", dijo.

Cuestionada en su conferencia de prensa sobre qué mensaje lanzaría a los aspirantes seleccionados, la Presidenta respondió que "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

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