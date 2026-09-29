Amílcar Olán deja residencia en Suiza tras señalamientos de TV Azteca

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A unos días de que Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, fuera visto en Suiza por el reportero de Azteca Noticias, Irving Pineda, corre la versión de que el empresario tabasqueño dejó el lujoso recinto.

Así lo dio a conocer el periodista Claudio Ochoa, quien señaló este dato al mencionar que la propiedad se encuentra disponible para su renta por 15 mil francos, lo que equivale a poco más de 323 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con la página Homegate.ch, un portal popular en dicha región, la residencia se ubica "en la codiciada zona de Montagnola–Gentilino" y está diseñada para "aquellos que aprecian el espacio, la luz natural, la privacidad y las hermosas vistas".

Según el reporte de Irving Pineda, quien viajó en búsqueda del empresario y siguió su pista por algunos días, el allegado al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, vivía aislado en Lugano en compañía de su esposa, sus dos hijos y "una señora que le ayuda con las labores de la limpieza" en una casa roja de tres pisos, con alberca arriba y un comedor al aire libre; sin embargo, no quiso hacer declaraciones y mostró una actitud agresiva.

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En la página web de la inmobiliaria se describe a la residencia de lujo como un espacio disponible "inmediatamente" o "de acuerdo a su tiempo preferido". El inmueble cuenta con 6 habitaciones distribuidas en tres pisos, cuatro baños, elevador, piscina y vistas al lago de Lugano que te brindan "una rara sensación de tranquilidad".

Homegate.ch la describe como "una maravillosa combinación de elegancia, espacio, privacidad e impresionantes vistas sobre el lago de Lugano". También se observa su vista abierta y panorámica a una zona natural cerca del lago. Cuenta con gimnasio, sauna y techos de 3 metros de altura, así como todos los servicios básicos.

"La amplia sala de estar se abre a una terraza soleada, creando el entorno perfecto para disfrutar del entorno tranquilo y las magníficas vistas del lago y el paisaje de Montagnola", se lee en la información disponible del lugar.

En redes sociales, el periodista Claudio Ochoa compartió el enlace directo a la página donde se ofrece la residencia y aseguró que a menos de una semana del escándalo, "Amílcar ya desalojó el departamento en Suiza".

Por su parte, el periodista Manuel López San Martín dio reporte de la renta de la casa durante su programa "Hechos AM", de TV Azteca, y según lo expuesto por ambos comunicadores, el empresario "agarró sus maletas" y se fue, aunque hasta ahora, el empresario ni su amigo "Andy" López Beltrán han salido en su defensa.

La actual controversia que protagoniza el empresario Amílcar Olán deriva de los señalamientos en su contra sobre supuestos actos de corrupción por presuntamente estar ligado a contratos millonarios durante los gobiernos de la 4T. Asimismo, es señalado de ser parte de una red de tráfico de influencias por su cercanía con "Andy" López.

Cabe destacar que hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha informado si existe alguna investigación en contra del empresario, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a investigar sólo si existen suficientes pruebas en su contra.

"Si la fiscalía tiene suficientes elementos para cualquier persona, cualquiera, no importa de donde sea, para abrir una carpeta de investigación, que lo haga", dijo la mandataria federal durante su conferencia de prensa mañanera.