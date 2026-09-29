Caso Ayotzinapa: Cambios en FGR para acelerar extradición de Zerón

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La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confirmó este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó cambios de personal para acelerar los procesos de extradición, entre ellos el de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), señalado por irregularidades en la investigación del caso Ayotzinapa.

"En el caso de las extradiciones, la Fiscalía en este momento incluso ha cambiado a personas dentro de la Fiscalía para acelerar todos los procesos de extradición, tanto de Estados Unidos [EU] como de Israel", aseveró durante su conferencia matutina.

A partir de estos movimientos, la institución mantiene las gestiones correspondientes con autoridades de Israel, donde se encuentra Zerón, para dar seguimiento a la solicitud mexicana. Respecto a ello, Sheinbaum explicó que el procedimiento enfrenta una dificultad adicional debido a que ambos países no cuentan con un convenio de extradición.

"Hay que decir que, en este caso [...], cuando no se tiene firmado el convenio de extradición, pues depende mucho de las autoridades de Israel", indicó.

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La Presidenta recordó que las gestiones para conseguir el regreso de Zerón también involucraron al Gobierno mexicano por la vía diplomática ya que, al inicio de su Administración, ella misma envió una carta al Presidente de Israel para solicitar su intervención en el proceso.

"Personalmente le envié una carta, no al Primer Ministro, sino al Presidente de Israel, solicitando sus gestiones para que pudiera orientar al Poder Judicial para su extradición", relató.

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confirmó este martes que la FGR realizó cambios de personal para acelerar procesos de extradición, entre ellos el de Tomás Zerón.

Sin embargo, Sheinbaum reveló que recibió la respuesta de que dicha petición estaba fuera del ámbito de actuación del mandatario. Derivado de ello, la FGR es la actual encargada de dar seguimiento al caso para "seguir presionando".