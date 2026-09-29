Especial | El Congreso de las casi 400 iniciativas rezagadas

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A dos años de iniciada la LXIV Legislatura, el Congreso del Estado mantiene pendientes 374 de las 824 iniciativas presentadas, equivalentes al 45.4 por ciento. El rezago también alcanza a las propuestas ciudadanas: 26 de sus 27 comisiones tienen al menos una sin dictaminar, de acuerdo con la octava evaluación trimestral de Congreso Calificado.

La organización reportó una eficacia legislativa de 54 por ciento. Según las cifras de su informe, 450 iniciativas ya no forman parte del conjunto pendiente.

El informe, dado a conocer tras el segundo año de la legislatura, coloca la atención de las propuestas ciudadanas entre los principales incumplimientos del Congreso.

También advierte fallas en el seguimiento del trabajo parlamentario: 17 diputados tienen iniciativas caducas y seis han presentado propuestas sin el apartado de impacto presupuestal, pese a que el propio Poder Legislativo hizo obligatorio ese requisito.

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Solo dos de las 27 publicaron actas de sus sesiones durante los últimos tres meses, señala Congreso Calificado. Esas actas permiten conocer qué asuntos se discutieron y qué decisiones se tomaron antes de que un dictamen llegue, en su caso, al Pleno.

En los resultados individuales, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Roberto García Castillo, de Morena, quedó en el lugar 25 de 27, con -3.24 puntos. Le siguieron María Sara Rocha Medina, del PRI y expresidenta de la Mesa Directiva, en el sitio 26 con -4.79, y Nancy Jeanine García Martínez, de Morena, en el último lugar con -5.26.

Rocha Medina encabeza, al mismo tiempo, el registro de iniciativas presentadas, con 70, y el de puntos de acuerdo propuestos, con 27. La diferencia entre ese volumen de trabajo y su posición en la clasificación muestra que la medición considera otros indicadores además de la cantidad de propuestas.

En los primeros lugares quedaron Rubén Guajardo Barrera, del PAN, con 3.63 puntos; Héctor Serrano Cortés, del PVEM, con 3.48, y Luis Emilio Rosas Montiel, de Morena, con 2.16. María Dolores Robles Chairez y Brisseire Sánchez López registraron el mayor número de iniciativas aprobadas, con 17 cada una, según el informe.

La evaluación también registró que 11 legisladores faltaron al menos a una sesión del Pleno durante el octavo trimestre. Jessica Gabriela López Torres, de Morena, acumuló la mayor cantidad de inasistencias, con tres.

En materia de comunicación con sus representados, la organización identificó únicamente a Marco Antonio Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, y a Guajardo Barrera como diputados que mantienen actualizadas sus páginas web y redes sociales.

Congreso Calificado aplicó además un indicador negativo por conducta notoriamente perniciosa a María Leticia Vázquez Hernández, del PT, debido a señalamientos públicos sobre una presunta intervención suya en asuntos del sistema de justicia relacionados con un familiar. El señalamiento corresponde a la metodología de la organización; el boletín no aporta una resolución de autoridad que acredite esa conducta.

La octava evaluación reúne indicadores de iniciativas, puntos de acuerdo, asistencia, transparencia y vinculación ciudadana. Sus resultados trazan un balance del segundo año de la LXIV Legislatura: además de los puestos individuales, el Congreso mantiene cientos de asuntos pendientes y casi todas sus comisiones arrastran propuestas ciudadanas sin dictaminar.