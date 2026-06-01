Son semanas decisivas para cumplir con obra en Saucito: EGC

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, advirtió que el proyecto del paso a desnivel en El Saucito atraviesa semanas decisivas para poder cumplir con el compromiso de concluir la obra antes de las festividades patronales de febrero de 2027, debido a los retrasos en la liberación de las bases de licitación por parte de la Contraloría General del Estado.

El edil explicó que actualmente el proyecto se encuentra sujeto a tres procesos fundamentales: la conclusión y validación del estudio elaborado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el diálogo con vecinos de la zona y la autorización administrativa requerida para iniciar la licitación.

Respecto al análisis técnico realizado por la universidad, señaló que el estudio está prácticamente concluido y adelantó que la información preliminar conocida por funcionarios municipales apunta a resultados favorables para la ejecución de la obra.

Sobre las reuniones con habitantes de El Saucito, Galindo Ceballos aseguró que no se ha tratado de un único encuentro, sino de varios acercamientos en los que se han discutido distintas propuestas y observaciones sobre el diseño del proyecto. Indicó que, aunque existen diferencias sobre características específicas de la obra, existe coincidencia en que es necesaria para mejorar la movilidad en la zona.

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?? | Son semanas decisivas para cumplir con obra en El Saucito, dice Enrique Galindo

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"Nadie me ha dicho que no", afirmó el presidente municipal, quien consideró que el debate actual se centra más en los detalles de ejecución que en la pertinencia de realizar la intervención vial.

Sin embargo, reconoció que el principal obstáculo sigue siendo el proceso administrativo. Explicó que el pasado 27 de mayo la Contraloría estatal emitió nuevas observaciones al expediente, mismas que fueron respondidas por el Ayuntamiento durante la semana pasada.

Detalló que aún falta que la dependencia estatal otorgue el visto bueno a las bases de licitación para posteriormente iniciar el concurso de la obra, procedimiento que podría extenderse entre 30 y 45 días. Recordó que los trámites comenzaron desde marzo, por lo que expresó preocupación por el tiempo que ha transcurrido sin que se autorice la etapa de contratación.

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"Estamos rayando los días para ver si alcanzamos la obra antes de febrero", señaló el alcalde, al advertir que actualmente se encuentran en las "semanas críticas" para cumplir con los plazos previstos. Indicó que el objetivo es evitar cualquier afectación a las tradicionales fiestas de El Saucito, una celebración con más de un siglo de historia, por lo que insistió en la necesidad de agilizar las autorizaciones pendientes no sólo para este proyecto, sino también para otras obras consideradas estratégicas para la ciudad.