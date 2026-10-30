FGR asegura 1.5 millones de litros de hidrocarburos en Reynosa

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Una investigación contra una red criminal dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos, permitió asegurar 1.5 millones de litros de combustibles durante cuatro cateos realizados en Reynosa, Tamaulipas.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, durante estas acciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), también fueron asegurados más de 100 vehículos, entre ellos 71 pipas.

Además, se logró detener a dos presuntos integrantes de la organización, identificados como Manuel "N" y Andrés "N", quienes fueron vinculados a proceso.

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Cronología del caso

Entre los hidrocarburos decomisados se encuentran diésel, nafta, gasolinas y otros combustibles, así como contenedores y equipo especializado.

La FGR dio a conocer que las investigaciones comenzaron en julio de 2026 y que, durante tres meses, agentes ministeriales realizaron trabajos de campo, revisiones documentales y análisis de información para identificar los combustibles, las personas y las empresas posiblemente relacionadas con las operaciones ilícitas.

Con los resultados de esas indagatorias, la FEMDO solicitó y obtuvo de un juez las órdenes judiciales para intervenir los cuatro inmuebles.

Las investigaciones y los trabajos de inteligencia continuarán para lograr un mayor número de decomisos y detenciones.

Con estas acciones se busca identificar a todos los integrantes de estas redes y desarticular las estructuras que permiten el almacenamiento, traslado y comercialización ilegal de combustibles.