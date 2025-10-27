Alientan atención oportuna contra el cáncer de mama

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la compra de mil mastógrafos adicionales en todo el país entre 2026 y 2027, así como la construcción de 20 centros especializados para la interpretación de estudios de mastografía —el primero estará en la Ciudad de México en el mes de diciembre— con el objetivo de fortalecer la detección temprana y reducir la mortalidad por esta enfermedad.

A través de un video difundido en sus redes sociales ayer domingo, la Mandataria federal subrayó que cada hora muere una mujer en México por cáncer de mama.

Esta cifra, dijo, podría evitarse mediante la atención oportuna y un sistema de salud más accesible.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que los nuevos mastógrafos serán distribuidos en diferentes regiones del país. Además, se instalarán 20 centros regionales donde especialistas interpretarán las imágenes de manera remota para agilizar el diagnóstico.

“Va a haber 20 centros en distintos lugares del país a donde le van a llegar las imágenes para poder interpretar estas mastografías y que pueda llegar la información muy rápida a la mujer en caso de tener algún riesgo”, explicó la mandataria mexicana.

La Presidenta también anunció la creación de Centros de Atención Oncológica para las Mujeres en cada entidad federativa. Estos espacios contarán con equipos de diagnóstico, servicios de biopsia y atención integral para mujeres con sospecha o diagnóstico de cáncer de mama.