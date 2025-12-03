Cercan Zócalo por aniversario de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO.- A cuatro días del evento masivo que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para conmemorar los siete años de la autollamada Cuarta Transformación, la plancha del Zócalo capitalino luce nuevamente cercada, pero ahora por rejas y vallas de menor blindaje que las que se colocaron el 15 de noviembre, en la marcha de la Generación Z.

Estas nuevas rejas se colocaron para permitir los trabajos de instalación de la infraestructura que se utilizará el próximo sábado a las 10 de la mañana.

Desde la tarde del lunes comenzaron a colocarse vallas metálicas alrededor de la Plaza de la Constitución, lo que ha limitado el tránsito peatonal y el ingreso directo a la zona central. Para este martes, los accesos a la estación del Metro Zócalo se mantienen controlados como parte del montaje del escenario principal, torres de audio, estructuras de iluminación y el resto de los soportes logísticos necesarios para la concentración masiva.

Las restricciones en la explanada se prolongarán durante los próximos días, mientras avanza el acondicionamiento del espacio donde la presidenta Sheinbaum Pardo dirigirá un mensaje político para marcar el séptimo aniversario del movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En los alrededores del Zócalo se observa movimiento constante de trabajadores, camiones de carga, así como personal técnico, quienes ajustan detalles de la tarima central, las áreas para invitados, medios de comunicación y de los asistentes.

Si bien los comercios del perímetro continúan operando con normalidad, algunos han reportado una disminución en el flujo habitual de visitantes debido al cerco y a los desvíos peatonales.

Se prevé llegada de miles de simpatizantes del interior del país.