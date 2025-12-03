logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Autorizan capacitación de militares mexicanos

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Autorizan capacitación de militares mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno del Senado aprobó por unanimidad y sin debate la autorización solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que un total de 125 militares viajen a Estados Unidos con fines de adiestramiento.

Durante la sesión ordinaria se aprobó por 103 votos a favor la autorización para permitir la salida de los elementos que integran la delegación de tropas nacionales fuera de los límites del país, a efecto de que participen en el Ejercicio Binacional “Fuerzas Amigas 2025”, que se llevará a cabo del 6 al 14 de diciembre de 2025, en Fort Hood, Texas, Estados Unidos de América.

La delegación estará conformada por 85 militares pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes asistirán sin su armamento a bordo de una aeronave tipo “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea Mexicana.

Por otra parte, se autorizó por 104 votos a favor la salida de los elementos que integran la delegación de tropas nacionales fuera de los límites del país, a efecto de que participen en el Evento No. SOF28 “Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Mexicanas en los Estados Unidos Continentales (CONUS, por sus siglas en inglés)”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mueren dos criminales tras enfrentamiento
Mueren dos criminales tras enfrentamiento

Mueren dos criminales tras enfrentamiento

SLP

El Universal

Continúa la ola de violencia en Culiacán, Sin.
Continúa la ola de violencia en Culiacán, Sin.

Continúa la ola de violencia en Culiacán, Sin.

SLP

El Universal

En tres días, cinco residencias fueron atacadas a balazos, dejando una persona muerta

Autorizan capacitación de militares mexicanos
Autorizan capacitación de militares mexicanos

Autorizan capacitación de militares mexicanos

SLP

El Universal

Avala el Senado aspirantes a FGR
Avala el Senado aspirantes a FGR

Avala el Senado aspirantes a FGR

SLP

El Universal

Perfiles morenistas dominan lista de candidatos a ocupar el cargo del ente federal