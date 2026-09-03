Cisterna derrama ácido sulfúrico

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Hermosillo, Son.- Mientras la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa de la reapertura al tránsito vehicular en el tramo carretero Ímuris-Cananea, tras la volcadura de un auto cisterna, la Profepa coordina acciones para evaluar y atender una emergencia ambiental registrada al derramarse 12 mil litros de ácido sulfúrico.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que el accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas del 1 de septiembre, cuando un tractocamión con dos cisternas perdió el control de la unidad.

Al momento, se registró una volcadura de pipa tipo cisterna en el citado tramo carretero, a 15 kilómetros de Cananea.

De manera preliminar, se estima que aproximadamente 12 mil litros de ácido sulfúrico fueron derramados sobre la cinta asfáltica y alrededor de 200 metros lineales de suelo natural.

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Debido a las condiciones del terreno, parte del material se desplazó hacia zonas de difícil acceso, por lo que se realizan las evaluaciones necesarias para determinar el alcance de la afectación ambiental y, en su caso, establecer las medidas de remediación correspondientes.

Al lugar acudieron autoridades de primera respuesta, entre ellas elementos de Protección Civil, así como corporaciones policiacas estatales y federales.

En cuanto sea posible ingresar al área, el equipo de la Profepa llevará a cabo acciones de inspección y vigilancia para determinar las condiciones del sitio y, con base en los resultados obtenidos, imponer las medidas de limpieza y remediación que correspondan.

La unidad involucrada pertenece a la empresa Express Milac (Movimientos Industriales Logísticos de Alta Calidad S.A de C.V.) y transportaba el ácido sulfúrico desde la planta de Fundición, ubicada en Nacozari, Sonora, con destino a la mina Cobre del Mayo, en Álamos, Sonora.

Profepa informó que continuará dando seguimiento a la atención de la emergencia y a las acciones necesarias para evaluar, mitigar cualquier afectación ambiental derivada del incidente y para fincar las responsabilidades correspondientes.