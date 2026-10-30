Sheinbaum destaca aumento salarial como motor del crecimiento

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el incremento al salario mínimo y la mejora de las condiciones laborales han contribuido al crecimiento de empresas como Mercado Libre, al elevar el poder adquisitivo de los mexicanos y fortalecer el mercado interno.

Claudia Sheinbaum vincula aumento salarial con crecimiento económico

Durante la inauguración de un centro de distribución de Mercado Libre en Hidalgo, la Mandataria federal defendió el modelo económico de su gobierno, basado en combinar la inversión privada con el bienestar social y una mayor distribución de la riqueza.

"Empresas como Mercado Libre no tendrían el crecimiento que tienen si no fuera por el aumento de la capacidad de compra de las y los mexicanos", sostuvo.

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Sheinbaum Pardo señaló que el desarrollo económico no debe medirse únicamente por el crecimiento de las inversiones, sino también por su impacto en las condiciones de vida de los trabajadores y en la reducción de las afectaciones ambientales.

"Puede haber crecimiento sin bienestar, sin distribución de la riqueza. Nosotros creemos en la inversión de arriba y también la inversión desde abajo, lo cual nos permite mayor bienestar", expresó.

La Presidenta indicó que su administración busca que continúen aumentando tanto la inversión como el salario mínimo, con el objetivo de generar un crecimiento económico que se traduzca en mejores condiciones para la población.

Mercado Libre impulsa desarrollo tecnológico y empleo en Hidalgo

La titular del Ejecutivo federal aseguró que México ha cambiado los factores que lo hacen atractivo para los inversionistas, pues anteriormente una de sus principales ventajas era la disponibilidad de mano de obra barata, mientras que ahora destaca la preparación de sus trabajadores y la formación de profesionales especializados.

"Hoy el principal atractivo de México es el número de ingenieras, ingenieros, es la sofisticación de las y los trabajadores", afirmó.

Explicó que el acceso de un mayor número de mexicanos a la educación media superior y superior ha permitido desarrollar capacidades tecnológicas que las empresas aprovechan para mejorar sus procesos productivos y logísticos.

Como ejemplo, mencionó que Mercado Libre no solamente emplea a trabajadores en las tareas de distribución y entrega de mercancías, sino también a jóvenes ingenieros mexicanos que desarrollan tecnología para hacer más eficientes sus operaciones.

La Mandataria felicitó a la compañía por su inversión y destacó el desarrollo tecnológico del nuevo complejo. Recordó que estudió Física y señaló que le entusiasma observar las capacidades tecnológicas que se están desarrollando en el país.

Sheinbaum también destacó el proyecto de un polo de bienestar en la zona, concebido como un espacio que combine inversiones privadas con infraestructura social para que los trabajadores puedan vivir cerca de sus centros laborales.

Explicó que el planteamiento contempla no sólo la instalación de empresas, sino también vivienda, una unidad de medicina familiar y escuelas.

"Es el primer polo de bienestar que tiene planteado no solamente inversión, sino también vivienda, unidad de medicina familiar y escuelas", señaló.

La Presidenta sostuvo que este esquema representa una forma de planeación estratégica para vincular el desarrollo industrial con los servicios que requiere la población.

Por su parte, David Geisen, director ejecutivo de Mercado Libre México, informó que desde la llegada de la empresa a Hidalgo, en 2024, la compañía ha invertido más de 600 millones de dólares en la entidad y generado cerca de 4 mil 700 empleos directos.

Explicó que el nuevo centro de distribución incorpora robots autónomos para realizar tareas de carga y traslado de mercancías, con el objetivo de incrementar la capacidad de almacenamiento y procesamiento, así como mejorar la seguridad operativa.

De acuerdo con Geisen, cuando el complejo alcance su máxima capacidad operativa contará con más de mil robots, algunos de los cuales pueden cargar hasta 800 kilogramos y desplazarse de manera autónoma, incluso hacia las estaciones de carga.

El directivo indicó que Mercado Libre cuenta en México con 17 centros de distribución y 124 sitios logísticos, entre estaciones de última milla y otras instalaciones para el movimiento de mercancías. Añadió que la empresa realiza entregas el mismo día en 37 ciudades del país y que su red logística supera los dos millones de metros cuadrados de superficie.

Geisen afirmó que la expansión de la compañía busca generar oportunidades para emprendedores, marcas, vendedores y usuarios, además de fortalecer la actividad económica de las comunidades donde opera.

"Porque si los mexicanos crecen, crece Mercado Libre y crece el país", expresó.