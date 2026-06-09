Video | Motociclista pierde la vida en desnivel de Sierra Leona

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Un motociclista de aproximadamente 40 años perdió la vida al chocar con una camioneta Suzuki en el desnivel de Sierra Leona y Cordillera de los Alpes, al poniente de la capital.

El reporte se recibió cerca de las 09:30 horas de este martes, cuando el motociclista que circulaba en la parte baja del puente a desnivel con dirección al Circuito Potosí, perdió el control hacia su izquierda y choca con una camioneta Suzuki que circulaba con dirección al bulevar Río Santiago.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes al valorarlo, determinaron que ya no contaba con signos vitales; en el lugar, también se atendió a la persona que conducía el vehículo Suzuki.

??| Motociclista pierde la vida en desnivel de Sierra Leona

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