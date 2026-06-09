logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN La VIDA

Fotogalería

TRIUNFAN EN La VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Video | Motociclista pierde la vida en desnivel de Sierra Leona

Perdió el control y chocó contra una camioneta Suzuki; la Fiscalía abrió carpeta de investigación

Por Redacción

Junio 09, 2026 10:18 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un motociclista de aproximadamente 40 años perdió la vida al chocar con una camioneta Suzuki en el desnivel de Sierra Leona y Cordillera de los Alpes, al poniente de la capital. 

      El reporte se recibió cerca de las 09:30 horas de este martes, cuando el motociclista que circulaba en la parte baja del puente a desnivel con dirección al Circuito Potosí, perdió el control hacia su izquierda y choca con una camioneta Suzuki que circulaba con dirección al bulevar Río Santiago.

      Al sitio arribaron paramédicos, quienes al valorarlo, determinaron que ya no contaba con signos vitales; en el lugar, también se atendió a la persona que conducía el vehículo Suzuki.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Peritos de la SSPC municipal iniciaron con los protocolos correspondientes.

      Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron la carpeta de investigación.

      LEA TAMBIÉN

      Motociclista se rompe una pierna en caída

      CIUDAD VALLES. -Dos hombres cayeron de una motocicleta sobre el camino que conecta a los ejidos San Miguel y Las Conchas. El percance sucedió durante la tarde del domingo, a inmediaciones del ejido S...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muere motociclista en Sierra Leona
      Muere motociclista en Sierra Leona

      Muere motociclista en Sierra Leona

      SLP

      Redacción

      Un motociclista perdió la vida tras impactarse contra una camioneta en el paso a desnivel de la Glorieta Sierra Leona

      Video | Motociclista pierde la vida en desnivel de Sierra Leona
      Video | Motociclista pierde la vida en desnivel de Sierra Leona

      Video | Motociclista pierde la vida en desnivel de Sierra Leona

      SLP

      Redacción

      Perdió el control y chocó contra una camioneta Suzuki; la Fiscalía abrió carpeta de investigación

      Fotos | Roban balón gigante de restaurante en Industrias
      Fotos | Roban balón gigante de restaurante en Industrias

      Fotos | Roban balón gigante de restaurante en Industrias

      SLP

      Redacción

      Era parte de los adornos por el Mundial de Futbol 2026

      Matan a mujer y hieren a hombre en Tamuín
      Matan a mujer y hieren a hombre en Tamuín

      Matan a mujer y hieren a hombre en Tamuín

      SLP

      Huasteca Hoy

      Los ataques armados ocurrieron durante la madrugada y la mañana de este martes en Los Pericos y la colonia Hidalgo