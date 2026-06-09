Video | Motociclista pierde la vida en desnivel de Sierra Leona
Perdió el control y chocó contra una camioneta Suzuki; la Fiscalía abrió carpeta de investigación
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Un motociclista de aproximadamente 40 años perdió la vida al chocar con una camioneta Suzuki en el desnivel de Sierra Leona y Cordillera de los Alpes, al poniente de la capital.
El reporte se recibió cerca de las 09:30 horas de este martes, cuando el motociclista que circulaba en la parte baja del puente a desnivel con dirección al Circuito Potosí, perdió el control hacia su izquierda y choca con una camioneta Suzuki que circulaba con dirección al bulevar Río Santiago.
Al sitio arribaron paramédicos, quienes al valorarlo, determinaron que ya no contaba con signos vitales; en el lugar, también se atendió a la persona que conducía el vehículo Suzuki.
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Peritos de la SSPC municipal iniciaron con los protocolos correspondientes.
Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron la carpeta de investigación.
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