Sheinbaum acusa corrupción en contratos del INE y duopolio

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- En medio del escándalo de presunta corrupción en contratos del INE y la renuncia de Guadalupe Taddei, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a lanzarse contra el exconsejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova.

Sheinbaum critica a Córdova y Ugalde por contratos electorales

Durante la presentación de los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en el Patio Central de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también arremetió contra el exconsejero presidente del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, a quien calificó como "ejecutor" del fraude electoral de 2006.

Cuestionó que Córdova Vianello no haya intervenido para evitar que dos empresas concentraran durante más de 20 años los contratos para producir materiales electorales como urnas y mamparas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Auditoría Superior de la Federación debe investigar contratos

Aseguró que Córdova conocía la existencia de este duopolio y, pese a que encabezó el organismo electoral, no hizo nada para impedir que ambas compañías continuaran beneficiándose de las contrataciones.

"Es curioso que Lorenzo Córdova, que ha sido presidente del Instituto Nacional Electoral, no haya hecho nada para evitar que este duopolio se mantuviera produciendo los materiales electorales", afirmó Sheinbaum Pardo.

Sostuvo que estas empresas habrían concentrado la producción de materiales electorales y cuestionó que la mayoría de los organismos públicos locales electorales también les adjudicaran contratos.

Por ello, consideró necesario revisar cómo se consolidó la participación de estas compañías, por qué obtuvieron los contratos y qué funcionarios electorales conocían la situación.

La Presidenta señaló que la Auditoría Superior de la Federación debe realizar las revisiones y auditorías correspondientes para esclarecer las contrataciones y determinar si existen irregularidades.

También vinculó el tema con la reforma electoral de 2014, mediante la cual el entonces IFE se transformó en el INE y se concentró en su Consejo General la facultad de designar a los consejeros de los organismos electorales estatales.

Dato

* 20 años fueron los que las empresas tuvieron los contratos con el INE, según acusa la Mandataria.