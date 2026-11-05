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Sin fecha para inicio de zafra en Tambaca

Por Redacción

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Sin fecha para inicio de zafra en Tambaca
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      CIUDAD VALLES.- Sin fecha para inicio de zafra en Tambaca por adeudo del Ingenio con los cañeros. 

      El pago del diferencial de 22 pesos y el pago por el concepto de exportaciones de 140 pesos por cada tonelada sigue siendo una deuda que tiene el Ingenio Alianza Popular (IAP) con productores de caña de esta factoría, pertenecientes a la Unión Local de Productores de Caña y a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR). 

      Esta falta de pago mantiene sin fecha de inicio de la molienda al que se ha convertido en el único Ingenio que no cuenta con datos del arranque, luego de una junta del Comité de la Caña de Azúcar. 

      Por lo pronto, los preparativos para el inicio del corte ya se están agendando, pero mientras no haya pago, no habrá fecha.

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