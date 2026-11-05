Aumentan quejas por retraso de obra

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CIUDAD VALLES.- Un grupo de ciudadanos convocaron a una marcha de protesta por la tardanza en terminar la obra de la calle principal del municipio y el Gobierno municipal les pide que privilegien el diálogo y que pronto llegará la nueva empresa constructora.

Mientras una agrupación de ciudadanos que se autodenomina "Ciudadanos unidos por el bienestar y el desarrollo de Tamuín" convocan a una marcha de protesta por los retrasos de la obra de pavimentación de la avenida Pedro Antonio Santos, que es una obra estatal y que hasta la fecha sigue detenida por cambio de proveedor.

La cita la están haciendo en la Caseta de los Judiciales, el viernes 6 de noviembre a las nueve de la mañana, para marchar rumbo a la Presidencia.

Desde el mes de marzo fueron inauguradas las obras de esta vía, que atraviesa todo el pueblo y que consta de tres kilómetros.

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Hoy apareció un comunicado en redes firmado por el alcalde Marcelino Bautista Rincón en el que se advierte que este día tuvo contacto con el encargado de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) en la que le habrían comunicado el reinicio de las obras y pidió que hubiera paciencia al respecto, sin embargo, desde marzo los trabajos van lentos y va para ocho meses la dilación de esa obra en la que circulan miles de carros al día, además de transporte de carga que viaja a Tampico.