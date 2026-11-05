Maleantes en moto balean a dos personas

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La noche del pasado martes, dos sujetos resultaron lesionados tras un ataque directo con arma de fuego, en la colonia Potosí Río Verde.

De acuerdo con los hechos, luego de las 21:00 horas, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra otros dos, pasando el puente de Eje Vial y Río Santiago, para luego huir con rumbo a la colonia Las Terceras, por lo que las autoridades no pudieron dar de inmediato con ellos.

Las detonaciones alertaron a los habitantes de la zona, quienes lo reportaron con las autoridades y, momentos después, llegaron paramédicos para socorrer a las personas heridas.

Asimismo, al sitio se presentaron elementos de la Policía Municipal de la capital como primeros respondientes, quienes aseguraron el área a la espera de la Fiscalía General del Estado.

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Tras la llegada de peritos de la Fiscalía, en el lugar se encontró evidencia del suceso: al menos diez cartuchos percutidos, los cuales quedaron asegurados y serán presentados como indicios para llevar a cabo la investigación correspondiente para esclarecer los hechos.