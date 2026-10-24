Registra SLP casi 30 mil desplazados
Inseguridad, violencia y desastres, las causas
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La inseguridad, la violencia y los desastres obligaron a integrantes de miles de hogares a abandonar su lugar de residencia en San Luis Potosí entre octubre de 2020 y octubre de 2025, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Desplazamiento forzado interno en San Luis Potosí
El organismo federal contabilizó 8 mil 200 hogares en los que al menos una persona experimentó desplazamiento forzado interno, con una población de 28 mil 200 habitantes.
Causas del desplazamiento según Inegi
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La principal causa fue la inseguridad delictiva o la violencia, que afectó a 6 mil 100 hogares, donde residían 21 mil 100 personas. En tanto, las catástrofes naturales o provocadas por la actividad humana motivaron el desplazamiento en 2 mil 100 hogares, integrados por 7 mil 100 personas.
La encuesta incorpora el desplazamiento forzado interno como una temática para identificar a los hogares en los que alguno de sus integrantes tuvo que abandonar su lugar de residencia por estas circunstancias.
A nivel nacional, señala el censo del Inegi, el porcentaje de hogares que experimentaron desplazamiento forzado interno fue de 1.5 por ciento. Para San Luis Potosí, los resultados distinguen entre las causas relacionadas con la inseguridad y la violencia, y aquellas vinculadas con desastres, lo que permite dimensionar las distintas condiciones que obligaron a la población a cambiar de residencia durante el periodo analizado por la dependencia.
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