Chocan PVEM y Morena por asistencia de Elí Cervantes a la UASLP

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La participación de partidos políticos en los conflictos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) generó distintas posturas entre diputados locales. Mientras Morena defendió el acercamiento de representantes políticos con estudiantes, legisladores del PVEM cuestionaron que se politicen los problemas universitarios, aunque también señalaron a la rectoría por la pérdida de credibilidad de la institución.

El diputado de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, sostuvo que las protestas en distintas facultades responden a problemas de gobernabilidad y pidió a las autoridades universitarias escuchar las demandas estudiantiles.

Reconoció que alumnos de diferentes facultades han buscado apoyo de representantes políticos, incluso para acceder a espacios de servicio social, pero negó que esto signifique intervenir en las decisiones de la universidad.

Badillo Moreno también respaldó democratizar la UASLP para que los estudiantes participen en la elección de rectores y directores de facultades.

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Explicó que actualmente estos últimos son designados por consejos integrados por catedráticos y aseguró que los alumnos le han manifestado su interés en votar y conocer las propuestas de quienes aspiran a esos cargos.

Por su parte, el diputado del PVEM Héctor Serrano Cortés rechazó la intervención de partidos políticos en la universidad, al considerar que la institución ya enfrenta suficientes problemas administrativos.

A su vez, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Luis Fernando Gámez, también del PVEM, afirmó que la UASLP atraviesa por una pérdida de credibilidad provocada desde la rectoría. Sin embargo, consideró que no debe existir temor ante las expresiones políticas en la universidad, sino ante los malos manejos de recursos.

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Los señalamientos sobre posibles intereses partidistas también alcanzan a Edgar Axel Torres Canela, consejero de Estomatología, y Sebastián Alejandro Maldonado Rosales, consejero de Economía, a quienes se vincula con la senadora Ruth González y el PVEM rumbo a las elecciones de 2027.

El señalamiento ocurre ante las críticas al conflicto actual se plantea que los universitarios deberían unirse para exigir los recursos que no reciben del Gobierno del Estado, en lugar de confrontarse, y evitar que la autonomía universitaria se convierta en un espacio para acumular poder político.