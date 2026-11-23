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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Este lunes inicia la audiencia en contra de Fausto Isidro Meza Flores "El Chapo Isidro", detenido el viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa.

La diligencia es por videoconferencia en los juzgados del penal de máxima seguridad "El Altiplano", Estado de México.

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"El Chapo Isidro" cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud.Además de una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que la operación para estas detenciones fue realizada por fuerzas militares de élite, en las que, una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en tres fases.La primera consistió en el arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención.Posteriormente se efectuó el establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas.