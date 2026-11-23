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Una bebé de entre cuatro y cinco meses de edad fue rescatada por elementos de la Policía Auxiliar y paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), tras ser abandonada durante la madrugada de este lunes en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

En un comunicado, la demarcación informó que el hallazgo ocurrió en el cruce de Calzada de Guadalupe y la calle Garrido, donde los cuerpos de emergencia acudieron para brindar atención a la menor.

Al llegar al lugar, los paramédicos encontraron a la pequeña con la ropa mojada, por lo que de inmediato la trasladaron al interior de una ambulancia para protegerla de la lluvia y realizarle una primera valoración médica.

Al sitio también acudió el alcalde de la GAM, Janecarlo Lozano Reynoso, quien se encargó de conseguir ropa nueva, pañales y biberones para la bebé, con el objetivo de que pudiera cambiarse y recibir alimento.

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Posteriormente, el edil acompañó a la menor a la Agencia 59 del Ministerio Público, especializada en delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, donde permaneció durante la madrugada mientras las autoridades ministeriales iniciaban una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del abandono e identificar a los posibles responsables.

La alcaldía informó que, tras una valoración realizada por un médico legista, se estimó que la bebé tiene entre cuatro y cinco meses de edad y se encuentra estable y en buen estado de salud.