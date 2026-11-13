Por pensiones, la UIF descongela cuentas de Rocha Moya

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó este viernes que descongeló dos de las cuentas del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que pueda acceder a los recursos que obtiene por concepto de pensiones.

La institución indicó en un comunicado que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió una suspensión provisional al mandatario estatal para que pueda acceder a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.

Según lo establecido en la resolución, emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, Rocha Moya podrá disponer únicamente del dinero que reciba por pagos de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Autónoma de Sinaloa, debido a que se trata de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad.

La UIF aclaró que la suspensión concedida por el TFJA no implica que se descongelarán todas las cuentas bancarias del Gobernador con Licencia de Sinaloa, por lo que aún no podrá tener acceso a otros recursos u operaciones que sean distintos a los recibidos por concepto de pensiones.

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El organismo ordenó el bloqueo de las cuentas de Rubén Rocha Moya en mayo del 2026, luego de que hicieron públicas las acusaciones en su contra, hechas por el gobierno de Estados Unidos, por presuntamente tener nexos con grupos del crimen organizado.