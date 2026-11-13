logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Por pensiones, la UIF descongela cuentas de Rocha Moya

El desbloqueo parcial responde a que son recursos protegidos por la inembargabilidad

Por SinEmbargo.mx

Noviembre 13, 2026 04:07 p.m.
A
Rubén Rocha Moya/Archivo

Rubén Rocha Moya/Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó este viernes que descongeló dos de las cuentas del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que pueda acceder a los recursos que obtiene por concepto de pensiones.

      La institución indicó en un comunicado que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió una suspensión provisional al mandatario estatal para que pueda acceder a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.

      Según lo establecido en la resolución, emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, Rocha Moya podrá disponer únicamente del dinero que reciba por pagos de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Autónoma de Sinaloa, debido a que se trata de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad.

      La UIF aclaró que la suspensión concedida por el TFJA no implica que se descongelarán todas las cuentas bancarias del Gobernador con Licencia de Sinaloa, por lo que aún no podrá tener acceso a otros recursos u operaciones que sean distintos a los recibidos por concepto de pensiones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El organismo ordenó el bloqueo de las cuentas de Rubén Rocha Moya en mayo del 2026, luego de que hicieron públicas las acusaciones en su contra, hechas por el gobierno de Estados Unidos, por presuntamente tener nexos con grupos del crimen organizado.

      LEA TAMBIÉN

      Los Rocha también tienen su propio clan

      Los hijos del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya han obtenido millonarios contratos

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Por pensiones, la UIF descongela cuentas de Rocha Moya
      Por pensiones, la UIF descongela cuentas de Rocha Moya

      Por pensiones, la UIF descongela cuentas de Rocha Moya

      SLP

      SinEmbargo.mx

      El desbloqueo parcial responde a que son recursos protegidos por la inembargabilidad

      Rentas en Azcapotzalco: alternativa accesible en CDMX
      Rentas en Azcapotzalco: alternativa accesible en CDMX

      Rentas en Azcapotzalco: alternativa accesible en CDMX

      SLP

      Redacción

      La alcaldía cuenta con colonias diversas y servicios médicos y educativos cercanos.

      Cemex premia a las obras más sobresalientes de México
      Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

      Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

      SLP

      Redacción

      El arquitecto Javier Sordo Madaleno recibió el Premio Cemex a la Vida y Obra Lorenzo H. Zambrano.

      Adulto mayor, procedente de EU y abandonado en Ecatepec
      Adulto mayor, procedente de EU y abandonado en Ecatepec

      Adulto mayor, procedente de EU y abandonado en Ecatepec

      SLP

      El Universal

      El adulto mayor recibe tratamiento por infección y diálisis; tras el alta será trasladado a Casa Amor.