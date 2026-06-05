CNTE mantiene manifestaciones en la CDMX
El secretario general de la Sección 7 de Chiapas convoca a fortalecer la movilización ante la falta de respuesta oficial.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- La próxima semana será crucial para el rumbo de la lucha magisterial, afirmóIsael González Vázquez , secretario general de la Sección 7 de Chiapas
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, durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE, que acordó bloquear Reforma este viernes a partir de las 10 de la mañana, mientras que la Sección 22 acudirá a las 11 de la mañana a una mesa de negociación a la Secretaría de Gobernación (Segob).
En un nuevo día de protestas, las y los maestros de la CNTE alistan nuevas acciones en la capital del país y otros estados. Sigue aquí las últimas noticias de las movilizaciones:
Acuerdan más movilizaciones en CDMX
Los delegados de la Coordinadora resolvieron mantener el plantón nacional en el Zócalo de la Ciudad de México y reforzar las acciones de protesta para exigir una respuesta favorable a sus demandas centrales, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la USICAMM y mejoras salariales.
Durante su intervención, el profesor González sostuvo que la propuesta presentada por las autoridades no resuelve las exigencias del magisterio disidente y llamó a fortalecer la movilización de cara a los próximos días.
Semana del Mundial es crucial para la CNTE
"Es crucial la siguiente semana, compañeras y compañeros. Decíamos en medios de comunicación que hay una preocupación del gobierno federal. Toca entonces a nosotros revisar y mejorar nuestras condiciones para que la siguiente semana exactamente se marque en la historia algo trascendente en esta lucha que traemos", expresó el dirigente chiapaneco Isael González Vázquez.
"Lo que hoy nos entregaron, o ayer nos entregaron, no es una respuesta. Es una propuesta de ellos que no resuelve en lo absoluto. Y entonces toca mejorar la condición de fuerza. Tendremos que esforzarnos más para que a partir del día lunes sí podamos obligar a que nos den otra propuesta mucho mejor de la que nos acaban de entregar", señaló al convocar a contingentes y fortalecer la unidad y la participación en las actividades acordadas por la Asamblea Nacional Representativa.
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