CNTE mantiene manifestaciones en la CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- La próxima semana será crucial para el rumbo de la lucha magisterial, afirmó

, secretario general de la

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, durante la(ANR) de la, que acordóeste viernes a partir de las 10 de la mañana, mientras que la Sección 22 acudirá a las 11 de la mañana a una mesa de negociación a la Secretaría de Gobernación (Segob).En un nuevo día de protestas, las y los maestros de laalistanen lay otros estados. Sigue aquí las últimas noticias de las movilizaciones:Acuerdan más movilizaciones en CDMXLos delegados de la Coordinadora resolvieron mantener elen ely reforzar las acciones de protesta para exigir una respuesta favorable a sus demandas centrales, entre ellas lade 2007, la eliminación de la USICAMM y mejoras salariales.Durante su intervención, el profesor González sostuvo que lapor las autoridades no resuelve las exigencias del magisterio disidente y llamó a fortalecer lade cara a los próximos días.es crucial para la"Es crucial la siguiente semana, compañeras y compañeros. Decíamos en medios de comunicación que hay una preocupación del gobierno federal. Toca entonces a nosotros revisar y mejorar nuestras condiciones para que la siguiente semana exactamente se marque en la historia algo trascendente en esta lucha que traemos", expresó el dirigente chiapaneco"Lo que hoy nos entregaron, o ayer nos entregaron, no es una respuesta. Es unade ellos que no resuelve en lo absoluto. Y entonces tocade fuerza. Tendremos que esforzarnos más para que a partir del día lunes sí podamos obligar a que nos den otramucho mejor de la que nos acaban de entregar", señaló al convocar a contingentes y fortalecer la unidad y la participación en las actividades acordadas por la