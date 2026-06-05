logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026

Fotogalería

San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

CNTE mantiene manifestaciones en la CDMX

El secretario general de la Sección 7 de Chiapas convoca a fortalecer la movilización ante la falta de respuesta oficial.

Por El Universal

Junio 05, 2026 12:33 p.m.
A
CNTE mantiene manifestaciones en la CDMX
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- La próxima semana será crucial para el rumbo de la lucha magisterial, afirmó

      Isael González Vázquez
      , secretario general de la Sección 7 de Chiapas

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      , durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE, que acordó bloquear Reforma este viernes a partir de las 10 de la mañana, mientras que la Sección 22 acudirá a las 11 de la mañana a una mesa de negociación a la Secretaría de Gobernación (Segob).
      En un nuevo día de protestas, las y los maestros de la CNTE alistan nuevas acciones en la capital del país y otros estados. Sigue aquí las últimas noticias de las movilizaciones:

      Acuerdan más movilizaciones en CDMX
      Los delegados de la Coordinadora resolvieron mantener el plantón nacional en el Zócalo de la Ciudad de México y reforzar las acciones de protesta para exigir una respuesta favorable a sus demandas centrales, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la USICAMM y mejoras salariales.
      Durante su intervención, el profesor González sostuvo que la propuesta presentada por las autoridades no resuelve las exigencias del magisterio disidente y llamó a fortalecer la movilización de cara a los próximos días.

      Semana del Mundial es crucial para la CNTE
      "Es crucial la siguiente semana, compañeras y compañeros. Decíamos en medios de comunicación que hay una preocupación del gobierno federal. Toca entonces a nosotros revisar y mejorar nuestras condiciones para que la siguiente semana exactamente se marque en la historia algo trascendente en esta lucha que traemos", expresó el dirigente chiapaneco Isael González Vázquez.
      "Lo que hoy nos entregaron, o ayer nos entregaron, no es una respuesta. Es una propuesta de ellos que no resuelve en lo absoluto. Y entonces toca mejorar la condición de fuerza. Tendremos que esforzarnos más para que a partir del día lunes sí podamos obligar a que nos den otra propuesta mucho mejor de la que nos acaban de entregar", señaló al convocar a contingentes y fortalecer la unidad y la participación en las actividades acordadas por la Asamblea Nacional Representativa.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      CNTE mantiene manifestaciones en la CDMX
      CNTE mantiene manifestaciones en la CDMX

      CNTE mantiene manifestaciones en la CDMX

      SLP

      El Universal

      El secretario general de la Sección 7 de Chiapas convoca a fortalecer la movilización ante la falta de respuesta oficial.

      Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes cobran su pago hoy, 5 de junio?
      Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes cobran su pago hoy, 5 de junio?

      Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes cobran su pago hoy, 5 de junio?

      SLP

      El Universal

      El calendario de pagos continúa la próxima semana y no habrá dispersión en julio y agosto por vacaciones.

      Liberan 16 monos araña y un aullador en Parque Nacional Palenque
      Liberan 16 monos araña y un aullador en Parque Nacional Palenque

      Liberan 16 monos araña y un aullador en Parque Nacional Palenque

      SLP

      El Universal

      Brigadas locales y especialistas monitorean la adaptación de los animales liberados.

      ¿Cómo saber qué celulares están registrados con tu CURP?
      ¿Cómo saber qué celulares están registrados con tu CURP?

      ¿Cómo saber qué celulares están registrados con tu CURP?

      SLP

      El Universal

      La herramienta oficial ayuda a los usuarios a identificar líneas celulares registradas a su nombre y prevenir fraudes o usos indebidos.