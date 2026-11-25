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El Rastro Municipal de Soledad continuará en operación durante diciembre, luego de que el Ayuntamiento pospusiera hasta marzo de 2027 el inicio de los trabajos de rehabilitación, que estaban programados para este miércoles 25 de noviembre.

La decisión se tomó tras las peticiones de introductores y productores de ganado, quienes solicitaron mantener el servicio durante la temporada decembrina.

Por otra parte, el gobierno municipal descartó despidos entre los trabajadores del rastro, luego de que en redes sociales circularan denuncias, presuntamente de empleados, quienes manifestaron temor de perder su fuente de trabajo ante el cierre anunciado.

El Ayuntamiento precisó que los 10 trabajadores municipales conservarán su empleo y serán reubicados en otras áreas de la administración.

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El cambio en la fecha de las obras se acordó durante una reunión encabezada por la secretaria general del Ayuntamiento, Alma Isabel Loredo Salazar, con representantes del sector ganadero, quienes señalaron la necesidad de mantener en funcionamiento las instalaciones durante diciembre para no interrumpir sus actividades.

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Inicialmente, el cierre se había anunciado a partir del 25 de noviembre y hasta nuevo aviso, debido a los trabajos de rehabilitación. Ante esta medida, se había planteado que los introductores recurrieran a otros establecimientos de la zona metropolitana para realizar el sacrificio de ganado.

De acuerdo con información del gobierno municipal, la rehabilitación contempla mejoras en la infraestructura y en las condiciones de higiene, seguridad y funcionamiento del inmueble.