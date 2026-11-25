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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, nunca fueron descongeladas y explicó que la reciente decisión de mantenerlas bloqueadas deriva de un procedimiento legal entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la defensa del exmandatario.

Aclaración de Claudia Sheinbaum sobre bloqueo de cuentas

Cuestionada sobre el nuevo bloqueo de las cuentas de Rocha Moya, la Presidenta explicó que el recurso que había promovido ante un juzgado buscaba que pudiera recibir su pensión, pero no implicaba el desbloqueo de sus recursos bancarios.

"Nunca se descongelaron las cuentas. Lo que él solicitó a un juzgado es que pudiera recibir su pensión, pero las cuentas seguían congeladas", señaló.

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Sheinbaum detalló que la UIF presentó un recurso de inconformidad contra la resolución judicial y que, en esta ocasión, el juez le dio la razón a la dependencia federal, por lo que se mantuvo el bloqueo de las cuentas.

Procedimiento legal y derechos del gobernador con licencia

La mandataria federal sostuvo que Rocha Moya, como cualquier otra persona, tiene derecho a impugnar la resolución y defenderse por las vías legales.

"Él, como cualquier otra persona, tiene derecho a impugnar también esta decisión. Entonces, es parte del Poder Judicial y del Estado de derecho en México. La gente tiene derecho a su defensa", afirmó.

La nueva resolución impide al gobernador con licencia disponer de los recursos depositados en las cuentas donde recibe tres pensiones, luego de que el Tribunal rechazara también la petición de su defensa para habilitar una cuenta exclusiva y permitirle retirar una cantidad periódica para cubrir sus gastos básicos.

El caso se produce después de que, en abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa ante un tribunal federal de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico y colaboración con la facción de Los Chapitos.