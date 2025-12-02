Compiten 43 perfiles por titularidad de FGR

Ciudad de México.- Un total de 43 personas se registraron como aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante desde el pasado 27 de noviembre, tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

De esas personas que cumplieron los requisitos de la convocatoria pública emitida por el Senado, sólo seis son mujeres, entre ellas Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica del Ejecutivo, actualmente encargada del despacho de la FGR.

Entre otros nombres que aparecen en la lista destacan el exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, y el exdiputado federal Hamlet García Almaguer, así como César Mario Gutiérrez Priego, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo y excandidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia; Richard Urbina Vega, fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Ciudad de México; Jorge Nader Kuri, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, y Félix Roel Herrera Antonio, exrepresentante de Morena ante el Instituto Electoral de Coahuila.

De esa lista, el Senado deberá seleccionar 10 candidatos para enviarlos a la presidenta, a fin de que de esos nombres elija una terna que tendrá que presentar ante la Cámara Alta.

