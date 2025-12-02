No olvidan a las víctimas

Hermosillo, Son.- Las lágrimas no se contuvieron. Frente al altar levantado en memoria de las 24 víctimas del incendio en Waldo’s, un hombre mayor llegó acompañado de dos músicos. No pidió permiso, no hizo ruido: simplemente se acercó, tomó aire y dejó que la pena lo guiara.

Los primeros acordes de “La tumba será el final”, de Los Invasores de Nuevo León, rompieron el silencio de la tarde. Los transeúntes levantaron la mirada, sorprendidos por aquella melodía que parecía brotar desde el corazón mismo de la tragedia.

Al término de tres canciones tristes, de duelo, el hombre se agachó y alcanzó la fotografía de Ana María Cortés Ríos, una de las personas fallecidas el 1 de noviembre. La apretaba contra el pecho como si aún pudiera abrazarla. Su llanto, silencioso pero devastador, arrugó el alma de quienes observaban.

En ese altar, la tragedia sigue viva. No es un recuerdo: es una herida abierta. Pero en el corazón de Hermosillo el tiempo parece detenido. El altar, ubicado frente a lo que queda de la tienda, se ha convertido en un punto de reflexión obligada: la gente llega, se detiene, baja la mirada.

Muchos susurran que conocieron a una de las víctimas del incendio, otros dejan flores, veladoras, mensajes. Todos dejan un poco del dolor que cargan.

A nivel económico, la zona no ha logrado levantarse. Según la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, las ventas se desplomaron un 50%, lo que representa pérdidas superiores a 67.5 millones de pesos para los negocios locales.