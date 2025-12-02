logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Queman tres vehículos en Villaflores, Chiapas

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Queman tres vehículos en Villaflores, Chiapas

Villaflores, Chis.- Civiles armados quemaron tres vehículos en el poblado Nuevo México, del municipio de Villaflores, en la región Frailesca, donde grupos criminales han disputado el control del territorio con enfrentamientos, levantones, secuestros y extorsiones.

Por estos hechos ocurridos durante la noche del pasado domingo, no se reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas, además, se desplegaron decenas de militares, agentes de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y de la Fiscalía de Chiapas para custodiar la zona.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo precisó que fueron quemados un camión tortón, una camioneta pick-up y un automóvil.

“Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni amenazas directas a la comunidad; las vías de comunicación se mantienen bajo supervisión permanente y se realizan las investigaciones para determinar el origen de los hechos y dar con los responsables”, enfatizó en un comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Desde hace más de cuatro años, el Cártel de Sinaloa está confrontado con el CJNG y el Cártel Chiapas Guatemala, por la lucha del control del territorio que va de la frontera con Guatemala hacia Oaxaca.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Marchan en jornada contra VIH-SIDA
Marchan en jornada contra VIH-SIDA

Marchan en jornada contra VIH-SIDA

SLP

El Universal

Queman tres vehículos en Villaflores, Chiapas
Queman tres vehículos en Villaflores, Chiapas

Queman tres vehículos en Villaflores, Chiapas

SLP

El Universal

No olvidan a las víctimas
No olvidan a las víctimas

No olvidan a las víctimas

SLP

El Universal

Hermosillenses sufren por la herida abierta tras incendio

Sheinbaum niega riesgos golpistas
Sheinbaum niega riesgos golpistas

Sheinbaum niega riesgos golpistas

SLP

El Universal

La presidenta rechazó los escenarios para un posible regreso político de López Obrador