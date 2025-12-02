Queman tres vehículos en Villaflores, Chiapas

Villaflores, Chis.- Civiles armados quemaron tres vehículos en el poblado Nuevo México, del municipio de Villaflores, en la región Frailesca, donde grupos criminales han disputado el control del territorio con enfrentamientos, levantones, secuestros y extorsiones.

Por estos hechos ocurridos durante la noche del pasado domingo, no se reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas, además, se desplegaron decenas de militares, agentes de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y de la Fiscalía de Chiapas para custodiar la zona.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo precisó que fueron quemados un camión tortón, una camioneta pick-up y un automóvil.

“Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni amenazas directas a la comunidad; las vías de comunicación se mantienen bajo supervisión permanente y se realizan las investigaciones para determinar el origen de los hechos y dar con los responsables”, enfatizó en un comunicado.

Desde hace más de cuatro años, el Cártel de Sinaloa está confrontado con el CJNG y el Cártel Chiapas Guatemala, por la lucha del control del territorio que va de la frontera con Guatemala hacia Oaxaca.