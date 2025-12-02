Sheinbaum niega riesgos golpistas

Ciudad de México.- Después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente y afirmó que volvería a la vida política en tres posibles casos —si se atentara contra la democracia, si hay golpe de Estado contra la presidenta Claudia Sheinbaum y si se violara la soberanía nacional—, la Mandataria federal rechazó que el país atraviese alguna de esas situaciones.

En la conferencia mañanera, la Jefa del Ejecutivo federal reiteró que la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación y la fortaleza social del país hacen innecesaria cualquier intervención del expresidente frente a riesgos extraordinarios: “Bueno, afortunadamente, no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó, y el pueblo de México está con el proyecto, lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas por si había alguna duda”, remarcó.

La Presidenta destacó que, pese a su retiro en Palenque, López Obrador sigue participando en la vida pública desde un rol distinto, ahora más enfocado en la reflexión que en la acción directa: “Ahora, a él le toca un momento de reflexión, pero sigue luchando desde donde está.

“Nos dio mucho gusto verlo. Hay que leer el libro y lo que representa de orgullo para los mexicanos el reconocimiento de las grandes civilizaciones y de los pueblos originarios de hoy. Agradezco sus palabras, obviamente”.

En este sentido y de cara a la movilización del próximo sábado 6 de diciembre en el Zócalo capitalino, para celebrar siete años de la llegada al poder de la 4T, la presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que el acto será una demostración del respaldo popular al proyecto de transformación.

En un tema aparte, la presidenta Sheinbaum Pardo aseveró que la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) fue acordada conjuntamente, porque, dijo, se cumplió un periodo e inicia otro.

A pregunta expresa, la Mandataria federal señaló que no hubo resistencia de Gertz Manero para salir de la fiscalía y aceptó la propuesta de irse a una embajada.

¿No notó usted alguna resistencia por parte del fiscal a terminar este ciclo?”, se le cuestionó.

“No, pues él va a… acepta irse a una embajada e inicia una nueva etapa que tiene que concluir con el procedimiento del Senado, nuestro reconocimiento al trabajo del fiscal”, reiteró la Presidenta.