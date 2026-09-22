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¿Majo Aguilar y Gil Cerezo se darían otra oportunidad?

Gil Cerezo aclaró que no habrá reconciliación y que ambos siguen caminos distintos tras su separación.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 03:57 p.m.
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      En el amor, para Gil Cerezo, todo está excelente. Así lo declaró el vocalista de Kinky al ser cuestionado sobre su situación sentimental, en medio de las preguntas sobre su relación con Majo Aguilar, con quien terminó su noviazgo en 2025 después de cuatro años juntos.

      Gil Cerezo descarta reconciliación con Majo Aguilar

      El intérprete, quien incluso tenía planes de llegar al altar junto a la hija de Antonio Aguilar Jr., compartió para "El Junket" que, pese a la ruptura, todo quedó en buenos términos con Majo: "De colegas, nada de resentimientos, nada de regresar al amorío", dijo tajante.

      Aunque hace un año Cerezo no cerraba la puerta darse una segunda oportunidad con Aguilar y ver qué les deparaba el destino, esta vez señaló que descarta "el recalentado".

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      El artista añadió que cada uno está enfocado en su carrera y haciendo su lucha. Gil se encuentra en un gran momento profesional; además de que la banda ha recorrido diversos lugares con su música, fueron nominados a los Latin Grammy 2026 en la categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica por "Armándola de Pedo".

      Carrera y logros de Majo Aguilar en 2026

      Mientras tanto, Aguilar, quien está soltera tras terminar su romance con el músico Diego Bacter, logró un acuerdo editorial exclusivo con Universal Music Publishing Group (UMPG) México en julio y ha sido reconocida tanto nacional como internacionalmente en la industria, con tres nominaciones al Latin Grammy, incluido el de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, triunfó en Premios Juventud 2025 y ha participado en eventos como la interpretación del Himno Nacional Mexicano durante una función de Saúl "Canelo" Álvarez en Arabia Saudita.

      Actualmente se prepara para un concierto en el Auditorio Nacional, el más grande de su carrera, programado para noviembre.

      La expareja se ha mantenido cordial frente a los medios al hablar del otro, incluso poco tiempo después de su separación. Gil Cerezo había comentado en un encuentro con los medios que se trató del término de un ciclo muy bonito y aclaró que no hubo infidelidades ni discordias, además de que se encontraban en sintonías distintas: "Decidimos romper por ahora, ya veremos en un futuro", declaró en agosto de 2025.

      También señaló que le mandaba puro "amor" a Majo, una frase que ella suele utilizar al expresarse sobre sus relaciones.

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