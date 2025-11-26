logo pulso
¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Controlan cárteles el contrabando de tabaco y vapeadores

Crimen organizado alcanza ganancias de entre 15 y 20 mil mdp al año

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Controlan cárteles el contrabando de tabaco y vapeadores

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país, siete cárteles controlan y pelean por el contrabando de tabaco y vapeadores, lo que les deja ganancias de entre 15 y 20 mil millones de pesos al año, de acuerdo con el Informe “Humo, vapeo y poder”, de la organización civil Defensorxs.

Señala que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa o la Nueva Familia Michoacana, generan redes que abarcan fabricación ilegal, importación clandestina, robo de carga, distribución, venta minorista y extorsión.

“El contrabando de tabaco dejó de ser un negocio menor para convertirse en una industria criminal administrada por 7 de los cárteles más poderosos del país. El Cártel Jalisco Nueva Generación ensaya la incorporación de tecnología para su aprovechamiento; el Cártel de Sinaloa lo usa para ir más allá del mapa mexicano; La Nueva Familia Michoacana lo utiliza para afianzar el control social ya ganado con la extorsión a minas, aguacates y limones. El Cártel del Golfo lo sustituye por fentanilo en la “narcoexportación” hacia EU, mientras el Cártel del Noreste lo aprovecha para reconfigurar su estructura. Cárteles Unidos usan el contrabando como recaudación paralela al Estado y La Unión Tepito le saca provecho con mafias chinas”.

Mantendrán los bloqueos si no obtienen respuesta

Miles de mujeres toman las calles

Alcalde se reunió con crimen organizado

Acuerdan México y Honduras reforzar lazos

