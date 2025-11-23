Crisis del barrenador presiona a ganaderos

Hermosillo, Son.- A un año de que México registrara el primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en el sur del país y que el Gobierno de Estados Unidos cerró la frontera a la exportación del ganado mexicano, no existe fecha para una posible a reapertura, lo que ha generando crisis en el sector, escasez de carne de res en Norteamérica e inflación y carestía en ambos países, señalaron productores y especialistas.

Desde la reaparición de esta plaga en México, en noviembre de 2024, Estados Unidos decidió durante estos doce meses cerrar en tres ocasiones su frontera a las exportaciones del ganado mexicano, la última, el pasado 9 de julio luego de la detección de un caso en el norte del estado de Veracruz.

Daniel Baranzini Hurtado, uno de los mayores exportadores mexicanos de ganado en Sonora, habló con EFE sobre las afectaciones que han tenido por el cierre de la frontera, luego que el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos (APHIS en inglés) detectó un animal con miasis en el sur de México.

“La situación para los estados exportadores ha sido muy crítica y a nivel país también se está complicando porque entraron al mercado 2 millones de reses de los estados exportadores, que vienen a competir con todo el ganado del sur, por su mejor calidad”, explicó Baranzini Hurtado.

Además, dijo, “no se ha parado la importación de ganado por la frontera sur de México, entonces la condición es crítica para los estados exportadores y cada día se están poniendo más desfavorecidas para el resto del país”.

En México, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) durante esos doce meses han existido 9.574 casos en 13 estados, con Chiapas (4.636) como el más afectado.