Pesticidas arriesgan a la Monarca

Angangueo, Mich.- Durante la apertura oficial de los santuarios de la mariposa Monarca en el Centro de Cultura para la Conservación de la Sierra Chincua, ejido Cerro Prieto de Angangueo, Michoacán; autoridades mexicanas, exigieron a Canadá y Estados Unidos proteger y garantizar la migración de la mariposa monarca hacia nuestro país.

Y es que en su ruta de 4 mil kilómetros desde Norteamérica a los bosques de Michoacán y del Estado de México, la presencia de herbicidas y pesticidas en la ruta de esos países es una amenaza.

Este sábado, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, pidieron a Canadá y Estados Unidos sumarse a esfuerzos que se realizan en nuestro país para la protección de santuarios.

“Nos preocupa saber que en Canadá y en Estados Unidos se están usando muchos plaguicidas que están impidiendo la llegada masiva de la mariposa monarca y en esa pelea estamos. Yo estoy hablando con Estados Unidos y Canadá porque no podemos impedir este gran vuelo de la mariposa monarca que recorre 4 mil kilómetros cada año”, señaló la titular de la Semarnat.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras que la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, mencionó que los ejidos y las comunidades son los grandes guardianes de las reservas de la mariposa monarca. Miles de mariposas migran desde Canadá, atravesando EU y llegan a la región de Michoacán y del Estado de México para hibernar y reproducirse.