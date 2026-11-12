¿Cuándo se pone el árbol de Navidad en México?

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- A pocas semanas de que inicie el último mes del año, las decoraciones navideñas empiezan a estar más presentes en centros comerciales y en algunos hogares que anhelan la época favorita de muchos.

A pesar de que no existe una fecha estricta para poner el árbol de Navidad, muchas familias lo colocan de manera anticipada pasando las celebraciones de Día de Muertos para disfrutar durante más tiempo la decoración. Sin embargo, poner el árbol de Navidad es parte de una tradición muy arraigada que dicta el inicio de la época decembrina.

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Por ello, a continuación, te diremos cuál es la fecha exacta que marca el inicio de la temporada navideña.Según las tradiciones religiosas, la fecha ideal para colocar el arbolito enmarca el inicio del periodo de preparación espiritual previo a la Navidad y se trata del primer domingo de Adviento.Para los católicos, el nuevo año litúrgico comienza con el primer Domingo de Adviento, el cual será el próximo 29 de noviembre, el día que señala el inicio de un renovado compromiso con la fe por parte de todos los que siguen a Cristo.Cabe mencionar que en muchos países de América Latina, incluido México, otra fecha donde es común colocar el árbol de Navidad es el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, considerado otro momento simbólico para iniciar los preparativos navideños.De acuerdo con la tradición, el momento adecuado para retirar el árbol es el 6 de enero, Día de Reyes, o el 7 de enero, una vez pasado el Año Nuevo y concluidas las fechas más importantes de la temporada.