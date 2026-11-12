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Piden garantizar que las PPL conozcan a las y los candidatos

Las personas sin sentencia tienen derecho a votar en 2027

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 12, 2026 12:11 p.m.
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Piden garantizar que las PPL conozcan a las y los candidatos
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      Garantizar que las personas en prisión preventiva conozcan a las candidatas, los candidatos y sus propuestas será uno de los principales desafíos del proceso electoral de 2027, pues las condiciones de reclusión dificultan el acceso a la información necesaria para decidir su voto.

      El reto no se limita a instalar casillas en los centros penitenciarios, sino a asegurar que quienes están privados de la libertad sepan quiénes buscan su respaldo en las urnas.

      José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la asociación civil Perteneces, advirtió que el punto al que deberá darse mayor seguimiento es la manera en que se desarrollan las campañas dentro de las prisiones, cómo llega la información electoral y de qué forma se explican las opciones de voto.

      Precisó que este derecho corresponde a quienes enfrentan un proceso penal sin haber sido sentenciados, población que representa aproximadamente la mitad de las personas internas en los centros penitenciarios.

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      Para las elecciones de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un modelo para implementar este mecanismo en 21 entidades federativas, incluido San Luis Potosí.

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