INAPAM explica los casos en los que se debe actualizar la tarjeta

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El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) otorga una identificación oficial y gratuita a la población que cumple 60 años en territorio mexicano, documento que brinda acceso a tarifas preferenciales y exenciones de pago en diversos rubros.

De acuerdo con el portal oficial del INAPAM en la plataforma del Gobierno de México (Gob.mx), este plástico no posee fecha de vencimiento ni requiere renovaciones periódicas; sin embargo, los beneficiarios deben solicitar la emisión de una nueva credencial ante determinadas eventualidades físicas o administrativas para evitar el rechazo del documento en establecimientos comerciales y transporte público.

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Según datos difundidos por la Secretaría de Bienestar y el sitio institucional del INAPAM, la sustitución del documento aplica únicamente cuando se presentan cuatro escenarios concretos:1. Pérdida o robo: Cuando el titular extravía el plástico o sufre el hurto de sus pertenencias.2. Daño o deterioro: Si la credencial presenta fracturas, desgaste severo, o cuando la fotografía y los datos personales resultan ilegibles.3. Actualización de datos: En caso de que el beneficiario cambie su lugar de residencia o necesite corregir su nombre u otra información de identidad.4. Tarjetas anteriores del INSEN: Aquellas personas que aún conservan la antigua credencial emitida por el extinto Instituto Nacional de la Senectud (INSEN) deben tramitar el cambio, ya que dicho formato carece de validez oficial.Los beneficios vigentes de esta identificación abarcan siete categorías principales:- Alimentación (restaurantes y tiendas de autoservicio),- Salud (farmacias, Laboratorios y consultas médicas),- Transporte (autobuses foráneos y movilidad urbana),- Asesoría legal- Educación y Cultura (museos y librerías),- Vestido y hogar- Descuentos en el pago de predial y agua según cada entidad federativa.Para tramitar la reposición sin costo alguno, el interesado debe acudir de manera presencial con original y copia de la siguiente documentación:- Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE), pasaporte o cédula profesional.- Acta de nacimiento: Documento legible en buen estado.- Clave Única de Registro de Población (CURP): Impresión actualizada.- Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, teléfono o predial con una antigüedad máxima de seis meses.- Fotografía tamaño infantil: Puede ser a color o en blanco y negro, con fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra.- Datos de contacto: Número telefónico personal y la información de una persona de referencia para casos de emergencia (nombre completo, CURP y teléfono).Conforme al directorio oficial de la Secretaría de Bienestar, la atención en la Ciudad de México opera mediante los Módulos de Bienestar distribuidos en las 16 alcaldías (incluyendo puntos de referencia habituales en la alcaldía Cuauhtémoc, como Plaza de la República en la colonia Tabacalera y República de Argentina en la colonia Centro, además de unidades móviles).El horario general de servicio abarca de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas (aunque algunos centros fijos inician actividades desde las 8:00 o 9:00 horas). Para localizar la sede exacta en cualquier estado del país, los ciudadanos pueden consultar el mapa interactivo disponible en el portal Gob.mx.