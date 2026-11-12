Hoy, Día del Cartero
Joseph Lazcano fue el primer cartero en la Nueva España durante el siglo XVIII.
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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- En la Nueva España, siglo XVIII, el primer cartero fue Joseph Lazcano, quien también anotaba los cambios de domicilio.
Según el Correo Mexicano, en 1795 los carteros usaron uniforme.
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Hoy, Día del Cartero
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Redacción
Joseph Lazcano fue el primer cartero en la Nueva España durante el siglo XVIII.
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