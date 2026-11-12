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Nacional

Hoy, Día del Cartero

Joseph Lazcano fue el primer cartero en la Nueva España durante el siglo XVIII.

Por Redacción

Noviembre 12, 2026 12:11 p.m.
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Hoy, Día del Cartero
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      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- En la Nueva España, siglo XVIII, el primer cartero fue Joseph Lazcano, quien también anotaba los cambios de domicilio.


      Según el Correo Mexicano, en 1795 los carteros usaron uniforme.

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      Hoy portan camisa blanca con el logo de Correos de México. Llevan silbato, aún útil cuando no hay timbres en casas o edificios.
      Fue Pascual Ortiz Rubio quien decretó el 12 de noviembre para reconocer su trabajo.

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