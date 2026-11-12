México concede asilo político a expareja de Cerimedo

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que autoridades mexicanas han atendido a Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, para que pudiera ingresar a México tras haber solicitado asilo político.

En su conferencia mañanera de este jueves 12 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que Beller ya se encuentra en nuestro país.

"Ella tiene que reunirse con la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahí determinar si ella se quiere quedar en México o va de tránsito a otro país. Apenas va a iniciar el diálogo, se hizo un diálogo para poder facilitarle la condición de que llegara a la embajada.

"Ella solicitó el asilo, se le dieron las condiciones para llegar a México y ya tiene que verse cuál es la intención de ella de llegar a México y lo estaríamos informando", detalló.

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Comentó Claudia Sheinbaum que además de la agresión que denunció por parte de Cerimedo, Nadia Beller ha estado denunciando la participación de Cerimedo en las elecciones de distintos países y la búsqueda de desestabilizar en redes de "gobiernos progresistas" en América Latina.

El gobierno de Bolivia informó el lunes que México concedió asilo a Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo y víctima de un ataque armado por el que autoridades bolivianas investigan al estratega electoral.

El anuncio se produce casi tres meses después de que Beller sobreviviera a un ataque a tiros en Santa Cruz, un caso que derivó en la detención de Cerimedo y abrió una investigación que salpicó a figuras del entorno del presidente boliviano Rodrigo Paz.

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La Cancillería boliviana señaló que recibió una notificación sobre "la concesión del asilo diplomático" a Beller y una solicitud de salvoconducto presentada por el gobierno mexicano para que abandone el país.

Pero Bolivia no "asumió compromiso alguno para otorgar el salvoconducto", agregó la nota oficial emitida el domingo.