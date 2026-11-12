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Nacional

Inhabilitan a dos empresas por falsear información ante IMSS

La dependencia advierte que ningún funcionario federal o estatal debe contratar a estas empresas con recursos federales.

Por El Universal

Noviembre 12, 2026 12:01 p.m.
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Inhabilitan a dos empresas por falsear información ante IMSS
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      La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que las empresas Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, S.A. de C.V. y Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, S.A. de C.V. se encuentran inhabilitadas por haber proporcionado información falsa al IMSS.


      En un comunicado, indicó que este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la circular que informa que el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó la suspensión de la inhabilitación impuesta a dichas empresas.

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      Explicó que la resolución, dictada en la revisión incidental R.A. 189/2026, permite que vuelva a surtir efectos la sanción impuesta por la Secretaría Anticorrupción, a través del Órgano Interno de Control en el IMSS.
      La secretaría a cargo de Raquel Buenrostro advirtió que "ningún funcionario del gobierno federal ni de los gobiernos estatales o municipales puede contratar a estas empresas cuando existan recursos federales involucrados.
      "Como en todos los casos, esta secretaría dará seguimiento al proceso en las instancias correspondientes, defendiendo con firmeza las sanciones, por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público", indicó.

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