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Fotos | Aparatoso choque en carretera a Rioverde

Al menos tres vehículos resultaron con cuantiosos daños materiales

Por Redacción

Noviembre 12, 2026 12:01 p.m.
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Fotos: Pulso

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      Un aparatoso accidente se registró en carriles centrales de carretera a Rioverde con dirección al Periférico Oriente, a la altura de la colonia 21 de marzo.

      El accidente se registró a las 11:00 de la mañana de hoy jueves, cuando el conductor de un Chevrolet Aveo y el de una camioneta colisionaron a la altura de la calle de Fernando Zamarripa.

      El Aveo salió del carril y fue proyectado contra la guarnición de concreto y un poste metálico.

      Derivado de esto, se vio involucrado el chofer de un Nissan March, mientras el guiador de la camioneta se dio a la fuga. 

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      Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a una persona que no ameritó traslado. Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.  

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