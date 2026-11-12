Fotos | Aparatoso choque en carretera a Rioverde

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un aparatoso accidente se registró en carriles centrales de carretera a Rioverde con dirección al Periférico Oriente, a la altura de la colonia 21 de marzo.

El accidente se registró a las 11:00 de la mañana de hoy jueves, cuando el conductor de un Chevrolet Aveo y el de una camioneta colisionaron a la altura de la calle de Fernando Zamarripa.

El Aveo salió del carril y fue proyectado contra la guarnición de concreto y un poste metálico.

Derivado de esto, se vio involucrado el chofer de un Nissan March, mientras el guiador de la camioneta se dio a la fuga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a una persona que no ameritó traslado. Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.