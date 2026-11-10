Reporta SESNSP baja de 50% en homicidios dolosos

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó en su conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre una reducción del 50% en los homicidios dolosos, desde septiembre de 2024 a octubre de 2026.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó el reporte de incidencia delictiva al 31 de octubre de 2026, en el que destacó la reducción del 50% en los homicidios dolosos en lo que va de la actual administración y se cerró con 43.4 al día.

También resaltó Marcela Figueroa la reducción de los delitos de alto impacto en el país, así como la baja en la percepción de inseguridad.

"Se mantiene una tendencia general a la baja en este delito, con una disminución del 50% desde el inicio de la presente administración en septiembre de 2024. Se registraron 86.9 homicidios diarios en promedio, mientras que en octubre de 2026 se cerró con un promedio de 43.4 homicidios dolosos al día", expuso.

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Desde octubre de 2015 al mes pasado de 2026, abundó que octubre que acaba de concluir es el más bajo de toda la serie histórica con 43.4 homicidios promedio al día.

Durante los primeros 10 meses de este de este año, siete entidades federativas concentraron el 52.5% de los homicidios dolosos registrados en el país, en primer lugar se encuentra el Estado de México, con el 10.6% del total nacional; en segundo lugar, Guanajuato con el 8.2%; en tercer lugar Baja California, con el 8.1%; en cuarto lugar está Sinaloa; en quinto, Chihuahua; en sexto, Guerrero y en séptimo, Morelos.

La titular del SESNSP también reportó una tendencia general a la baja en los delitos de alto impacto de 36%: Al comparar octubre de 2024, cuando se registraban 636.6 delitos de alto impacto en promedio al día contra octubre de este año, que cerró con 409.4 delitos de alto impacto.

"Se logró una disminución del 36%", mencionó Marcela Figueroa.

Sobre la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, refirió que la percepción de inseguridad alcanzó su nivel máximo en 2018 cuando llegó a 76.8% de la población y partir de ese año comenzó una tendencia a la baja que se ha mantenido hasta este año.

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"En este 2026 destacamos que llevamos tres trimestres consecutivos de disminución, al pasar de 63.8 en el cuarto trimestre de 2025 a 58.1% en septiembre de este año, que fue el tercer trimestre del 2026.

"Con ello, la percepción de inseguridad alcanzó su nivel más bajo desde que inició esta medición en 2013", dijo.

Referente a la encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, mencionó que la población que percibe inseguridad en su colonia se pasó de 50.1 a 35.9 en este último año, con una reducción del 28%.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó que a un año de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, hay una tendencia general a la baja en los homicidios dolosos en la entidad.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 10 de noviembre en Palacio Nacional, Figueroa Franco abundó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó en un 42%, al pasar de 3.48 a 2.03 víctimas en promedio al día.

"Al comparar enero a octubre de 2025 contra el mismo periodo de 2026, se registra una disminución del 40% al pasar en este caso de 3.72 a 2.22 víctimas diarias. Destaca también que es el promedio más bajo registrado desde el 2015", mencionó.

"Octubre de este año es el octubre con el menor promedio diario de homicidios dolosos de los últimos 12 años en el estado de Michoacán", destacó.

Añadió que el delito de robo de vehículo con violencia registró una reducción importante en un 37%.

En el marco de la implementación del Plan Michoacán, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), destacó la puesta en marcha del Plan Operaciones "Paricutín" con 2 mil 249 elementos de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.

Reportó mil 658 detenidos; el aseguramiento de 791 armas de fuego; 117 mil 584 cartuchos de diversos calibres; mil 657 artefactos explosivos improvisados; 2.5 toneladas de metanfetaminas; 74.6 toneladas de precursores químicos; y 131 mil 435 precursores químicos.

Sobre el apoyo que se le ha otorgado a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, el titular de la Defensa destacó la entrega de mil 870 armas y está en proceso la compra de 392 armas.

En el Salón Tesorería mencionó el general Trevilla la Operación Erandi contra la extorsión al sector aguacatero; Operación Citrícola para dar seguridad a 72 empacadoras de limón, 7 industrias y dos tianguis limoneros; y la Operación Meseta Purépecha, con 620 efectivos para recuperar la paz en Chilchota, Cherán y Nahuatzen.

También la Operación Corredor Seguro en Apatzingán, con el despliegue de maquinaria pesada para desactivar minas; y la Operación Corredor Seguro en Cotija contra explosivos y despejar rutas en áreas de incidencia.