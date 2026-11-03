Declaraciones de Fox nos dan la razón: Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su intervención en la elección presidencial de 2006 respaldan los señalamientos de fraude electoral en los comicios en los que Felipe Calderón fue declarado ganador frente a Andrés Manuel López Obrador.

"Esta declaración de Fox, pues nos da la razón", expresó la Mandataria federal durante su conferencia matutina, al recordar que este año se cumplen 20 años de aquella elección.

Sheinbaum reaccionó a un fragmento de una entrevista en la que Fox afirmó: "Gana Calderón o lo puedo decir aquí, hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso", al explicar que buscó que la Presidencia permaneciera en manos del PAN.

La Presidenta acusó al exmandatario de haber intervenido para impedir el triunfo de López Obrador y recordó el proceso de desafuero contra el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como la campaña electoral de 2006, en la que se difundió la consigna "peligro para México".

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También recordó que López Obrador y sus simpatizantes exigieron el recuento de los votos bajo la consigna "voto por voto, casilla por casilla", luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara el triunfo de Calderón por una diferencia de alrededor de 234 mil votos.

Sheinbaum sostuvo que la declaración de Fox también evidencia una concepción empresarial de la Presidencia, al comparar la sucesión presidencial con la decisión de un empresario sobre quién debe asumir la dirección de su negocio.

"Hoy Fox afirma dos cosas terribles: uno, que participó en la elección de 2006, y dos, que gobernar México es como gobernar una empresa y que es un negocio", señaló.

La mandataria federal defendió que la democracia significa que el poder reside en el pueblo y rechazó las críticas de sus adversarios sobre una supuesta intervención de su gobierno en asuntos electorales.

"Nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia", afirmó, al defender también la elección popular de integrantes del Poder Judicial.

Añadió que su gobierno no protegerá a funcionarios que incurran en actos de corrupción, pero acusó a sus opositores de buscar recuperar el poder político que, dijo, perdieron por la voluntad popular.

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Rechazo a privilegios para legisladores

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a referirse a la solicitud del Senado de la República para utilizar salones privados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), hecho que condenó, pues a su parecer, legisladores no deben tener privilegios como en gobiernos pasados.

"No por ser senador o diputado ya tienes el privilegio de entrar a no sé qué salones. Eso es parte del pasado y eso hay que quitarlo y quien haya cometido un error, pues cometió un error. Pero yo creo que lo de fondo es eso, que los representantes populares tenemos que trabajar cerca del pueblo siempre y no alejados como era antes", expresó.

Durante la conferencia matutina de este martes 3 de noviembre fue cuestionada sobre los senadores que se negaron a utilizar salas de espera convencionales en el aeropuerto Benito Juárez y quisieron escalar sus quejas ante la cancillería.

"Más allá de quién mandó el oficio, no mandó el oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar la entrada de los senadores en las salas VIP... Es que los representantes del pueblo no tenemos porqué tener privilegios. Eso es lo que está de fondo. Por supuesto que cada quien gana sus recursos y puede destinarlos en lo que se decida", consideró.

El 23 de octubre pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reveló que la Mesa Directiva del Senado de la República sí solicitó el acceso especial para sus senadores al Salón Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero le fue negada la solicitud.

El documento, dirigido al canciller Roberto Velasco Álvarez, con fecha 5 de octubre de 2026 y firmado por Daniel Andrés Sibaja González, secretario técnico de la Mesa Directiva, argumenta que las y los legisladores necesitan realizar traslados aéreos con motivo de su actividad legislativa.

Por otro lado, la senadora morenista Martha Lucía Mícher Camarena "Malú Mícher", cuestionó en redes sociales que Aeroméxico modificó las reglas de ingreso a sus salas VIP diciendo que "no tuvieron la cortesía de avisar por ninguna vía". Y manifestó su inconformidad por el "precio carísimo" y la falta de orugas para trasladarse, así llueva o relampaguee "porque ni un paraguas te ofrecen".

Sheinbaum rechaza llamar "terroristas" a cárteles mexicanos

Luego de que el gobierno de Argentina de Javier Milei declaró organizaciones terroristas a cárteles de Ecuador, Colombia y México, entre ellos el cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó.

En su conferencia mañanera de este martes 3 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que en México se nombra "delincuencia organizada" y llamarle "terrorismo" representa una injerencia.

"Nosotros llamamos aquí ´delincuencia organizada´ y la combatimos y trabajamos todos los días para la seguridad y la paz en nuestro país. Terrorismo es otra cosa, y además no queremos, sobre todo, que al llamarle de esta manera eso represente una injerencia en nuestro país, eso es", declaró.

"Por eso la modificación que hicimos al artículo 40 de la Constitución, porque no puede ser un pretexto para invasión, injerencia de cualquiera país en nuestro país", añadió la titular del Ejecutivo federal.

Recientemente, el gobierno de Argentina inscribió al Registro Público de Personas y entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento a diversos grupos de la delincuencia como el cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana.