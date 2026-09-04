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Descarta Sheinbaum escenario complicado para Morena en 2027

Destacó el crecimiento anual de inversión pública y privada durante el primer semestre del año

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 09:34 a.m.
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Descarta Sheinbaum escenario complicado para Morena en 2027
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que Morena deba prepararse para enfrentar una elección intermedia complicada en 2027, como advirtió la semana pasada el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal Ávila, quien llamó a los integrantes del partido a alistarse ante el fortalecimiento de la oposición.

      Cuestionada sobre si coincidía con el pronóstico de Monreal, la presidenta respondió que "la verdad, no tanto" y sostuvo que el movimiento que encabeza políticamente mantiene un amplio respaldo ciudadano.

      Sheinbaum evitó pronunciarse sobre los posibles resultados electorales de 2027, al señalar que ese proceso corresponderá al Instituto Nacional Electoral (INE).

      "Ya no me toca a mí hablar en particular del resultado de la elección del 27. Ya es un proceso que le tocará al Instituto Nacional Electoral", afirmó durante su conferencia matutina en Zacatecas.

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      La mandataria argumentó que el respaldo a Morena se mantiene por los resultados de su administración, particularmente en materia de programas sociales, seguridad y economía.

      "Creo que va muy bien el movimiento del que provenimos. Hay un reconocimiento muy grande", sostuvo.

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      Como parte de sus argumentos, Sheinbaum destacó los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el comportamiento de la inversión. Señaló que durante junio la inversión creció 7.7% anual, impulsada principalmente por un incremento de 18.1% en la inversión pública y de 6% en la privada.

      También resaltó que durante el primer semestre del año la inversión pública registró un crecimiento anual de 10.9%, resultado que atribuyó al avance de diversos proyectos estratégicos de infraestructura.

      La presidenta recordó que había anticipado un repunte de la economía durante la segunda mitad del año, particularmente a partir del impulso de la inversión pública y de una recuperación gradual de la inversión privada.

      "Entonces, hay buenos resultados. La gente lo ve y eso pues también se traduce en apoyo", afirmó.

      Sobre si ve un escenario complicado para Morena en las elecciones de 2027, Sheinbaum evitó asumir que exista un panorama adverso para su movimiento.

      "No veo malos escenarios para México. Vamos a decirlo así", respondió.

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