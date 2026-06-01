logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Fotogalería

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

La CNTE inicia huelga nacional y marcha al Zócalo

El paro suma docentes de varios estados y busca apoyo de otros movimientos sociales

Por EFE

Junio 01, 2026 03:46 p.m.
A
Foto: El Universal

Foto: El Universal

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Miles de maestros mexicanos iniciaron este lunes una huelga nacional indefinida, con una marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México, para aumentar la presión al Gobierno para atender sus demandas laborales cuando faltan diez días para el inicio del Mundial de Fútbol 2026.

      Provenientes de diferentes estados del país, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) avanzan desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, la principal plaza pública del país, donde ya son visibles las estructuras del FIFA Fan Festival, espacio en el que se transmitirán los partidos del Mundial.

      La posibilidad de que los maestros busquen instalar un plantón en la zona añade presión a las autoridades en momentos en que la capital mexicana acelera los preparativos para recibir el torneo, que organiza con Estados Unidos y Canadá.

      Ante ello, las autoridades desplegaron un operativo de contención con vallas de metal y concreto resguardadas por policías en calles del Centro Histórico para impedir la entrada a la plaza, ubicada frente al Palacio Nacional, sede de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "No es posible que a falta de argumentos se pongan bloques de cemento (...) Por supuesto que vamos a estar en el Zócalo todas las veces que sea necesario", expuso Pedro Hernández, integrante de la Sección 9 de la CNTE en Ciudad de México en una conferencia de prensa previa a la marcha.

      El maestro hizo un llamado a otros movimientos sociales, como a familiares de desaparecidos, padres de Ayotzinapa, vecinos afectados por las obras del Mundial, transportistas, campesinos y otros, a sumarse a sus movilizaciones rumbo y durante el evento mundialista.

      "A 10 días del partido inicial, hoy damos el silbatazo inicial, en el sentido de que las demandas del pueblo están presentes", sostuvo.

      Jenny Aracely Pérez, integrante de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca acusó que el Gobierno ha respondido con "represión".

      "Cualquier situación que ocurra en esta movilización de la CNTE será responsabilidad del Gobierno", aseguró.

      A la manifestación acudieron maestros de todo el país para sumarse al paro que los docentes de Oaxaca comenzaron el pasado 25 de mayo, cuando intentaron ingresar al Zócalo y fueron contenidos por la policía con vallas y gases irritantes, según acusaron.

      La CNTE, con fuerte presencia en estados del sur como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, exige cambios al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, aumentos salariales y la revisión de diversas políticas educativas.

      Esta mañana, en su conferencia presidencial, Sheinbaum aseguró que buscará atender las demandas que sean "factibles" de los maestros y priorizó el diálogo.

      Las negociaciones entre ambas partes continuaron durante los últimos días, pero no lograron destrabar los principales reclamos del magisterio.

      "¡Boicot al Mundial FIFA 2026!", se leía en una lona.

      La movilización ocurre a diez días del partido inaugural del Mundial 2026, que se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

      LEA TAMBIÉN

      Diálogo, aún sin avances: CNTE

      La segunda mesa con la Segob terminó sin resultados

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      La CNTE inicia huelga nacional y marcha al Zócalo
      La CNTE inicia huelga nacional y marcha al Zócalo

      La CNTE inicia huelga nacional y marcha al Zócalo

      SLP

      EFE

      El paro suma docentes de varios estados y busca apoyo de otros movimientos sociales

      Pasajeros podrán seguir Mundial 2026 con WiFi en vuelos Viva y Aeroméxico
      Pasajeros podrán seguir Mundial 2026 con WiFi en vuelos Viva y Aeroméxico

      Pasajeros podrán seguir Mundial 2026 con WiFi en vuelos Viva y Aeroméxico

      SLP

      El Universal

      Aeroméxico y ViX ofrecen WiFi gratuito para acceder a contenido exclusivo durante vuelos seleccionados.

      Profepa asegura 350 tortugas empaquetadas como juguetes
      Profepa asegura 350 tortugas empaquetadas como juguetes

      Profepa asegura 350 tortugas empaquetadas como juguetes

      SLP

      El Universal

      Se aseguraron 350 tortugas de diversas especies, algunas en riesgo por hacinamiento.

      Madre exige justicia por presunto abuso de su hija en Coahuila
      Madre exige justicia por presunto abuso de su hija en Coahuila

      Madre exige justicia por presunto abuso de su hija en Coahuila

      SLP

      El Universal

      México prepara una posición sólida para la segunda ronda de negociaciones del T-MEC en junio en Washington.